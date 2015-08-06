Asrın Projesi'nde son parça

Türkiye’den KKTC’ye gelecek su projesi için 80 kilometrelik deniz geçişinin 78 kilometrelik kısmı tamamlandı. İsale hattının tamamlanması dolayısıyla TC Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımıyla...

Türkiye’den KKTC’ye gelecek su projesi için 80 kilometrelik deniz geçişinin 78 kilometrelik kısmı tamamlandı. İsale hattının tamamlanması dolayısıyla TC Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımıyla yarın tören düzenlenecek



Asrın Projesi’nde su karaya çıkıyor. Mersin'deki Alaköprü Barajı'nda tutulan suyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ulaştıracak, "Asrın Projesi" olarak nitelendirilen "KKTC Su Temin Projesi" kapsamında 80 kilometrelik deniz geçişinin 78 kilometrelik kısmı tamamlandı. Deniz Geçiş İsale Hattı, son parçanın eklenmesiyle 7 Ağustos'ta tamamlanacak.

Söz konusu isale hattının tamamlanması dolayısıyla Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımıyla KKTC'de 7 Ağustos Cuma günü tören düzenlenecek.

Boru montajının tamamlanması sonrasında, döşenen boruların içerisindeki deniz suyunun boşaltılması, ana bağlantıların yapılması ve pompa istasyonlarının denenmesi gibi teknik işler kısmına geçilecek.

Yıl sonunda tamamlanması planlanan proje kapsamında bugüne kadar Mersin Alaköprü Barajı, KKTC Geçitköy Barajı, 24 kilometrelik Türkiye tarafı kara yapıları, 3,7 kilometrelik KKTC tarafı kara yapıları, 67 kilometrelik Geçitköy Terfi İstasyonu-Arıtma Tesisi-Lefkoşa arasındaki isale hattı işleri bitirildi.

KKTC Tarafı İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Girne, Gazimağusa ve Dipkarpaz bölgeleri içme suyu isale hatlarının yapımı ise sürdürülüyor.

Proje tamamlandığında Alaköprü Barajı'ndan alınacak yıllık 75 milyon metreküp su 106 kilometrelik (Türkiye tarafı 23 kilometre, deniz geçişi 80 kilometre, KKTC tarafı 3 kilometre) boru hattıyla KKTC'deki Geçitköy Barajı'na aktarılacak.

İletilecek suyun yaklaşık 38 milyon metreküpünün içme, 37 milyon metreküpünün ise sulama amaçlı kullanılması planlanıyor.

Projenin su sıkıntısı çeken KKTC'nin gerek içme gerekse sulama amaçlı 50 yıllık su ihtiyacını karşılaması ve özellikle sulama suyunun ülkenin zirai gelirlerini artırması öngörülüyor.



BORU HATTI DENİZİN 250 METRE ALTINDAN GEÇECEK

Projenin teknik detayları hakkında bilgi veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkilileri, deniz dibindeki basınç düzeyinin borularla su aktarımını imkansız kılması sebebiyle projede özel bir teknik kullanıldığını belirtti. 80 kilometrelik deniz geçişi boru hattıyla, denizin dibinden değil deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte kurulan askılarla KKTC'ye su taşınacağını ifade eden yetkililer, en uzun halatın uzunluğunun 1 kilometreyi bulacağını kaydetti.

Proje için toplam 80 bin 655 metre boru, 132 şamandıra üretildiğine dikkati çeken yetkililer, yüksek yoğunluklu polietilen boruların her birinin çapının 1,6 metre, yekpare uzunluğunun 500 metre olduğunu, ağırlığının da basınç sınıfına göre 148 ton ile 183 ton arasında değiştiğini dile getirdi.

Yetkililer, borulara takılacak verici ve sensörler sayesinde muhtemel hasarların önceden tespit edilerek zamanında müdahale edilebileceğinin de altını çizdi.

“Su yönetimi, CTP nedeniyle gündeme alınmadı”

DP-UG Çevre Komitesi Başkanı Hakan Dinçyürek, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı döneminde hazırlanan ve 25 Mayıs 2015 tarihinde Bakanlar Kurulu’na gönderilen Su Yönetimi Yasa Tasarısı’nın, CTP’nin tutumu nedeniyle gündeme alınmadığını belirtti.

Dinçyürek, Başsavcılık ve Merkezi Mevzuat Daireleri’nin de görüşleri alınarak hazırlanan Su Yönetimi Yasa Tasarısı’nın zaman kaybedilmeden Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek, ivedilikle Meclis’e sevk edilmesi gerektiğini belirtti.

Hakan Dinçyürek, Türkiye’den getirtilecek suyla ilgili “Biz Yöneteceğiz” hedefini yapabilmek için Bakanlar Kurulu’ndan geçirdikleri kararla 13’ü mühendis, 7’si teknisyen olmak üzere toplam 20 kişinin istihdamına olanak sağladıklarını söyledi.