Aslanköy-Paşaköy yolu trafiğe kapandı

Aslanköy - Paşaköy arasında kalan yol trafiğe kapatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, Aslanköy - Paşaköy arasında kalan yol, bölgede bulunan derenin taşması sonucu su altında kaldığından, can ve güvenliği açısından yol ulaşıma kapatıldı.

Ulaşımın, Vadili - İnönü- Akdoğan güzergahından sağlanmakta olduğu bildirildi.

Öte yandan Akdoğan, Türkmenköy ve Dörtyol bölgelerinde sağnak yağış nedeniyle görüş mesafesi azaldığı ve bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda polisten uyarı geldi.