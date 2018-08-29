Askerlik nedeniyle mahsur kalmaya son

Yurt dışında yaşayan ve askerlik işlemlerini yaptırmayan vatandaşlar artık bu işlemleri KKTC’den çıkarken muhaceret polisi aracılığıyla da yaptırabilecek

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yurt dışında yaşayan ve askerlik işlemlerini yaptırmayan vatandaşların artık bu işlemleri KKTC’den çıkarken muhaceret polisi aracılığıyla da yaptırabileceğini açıkladı.

Özersay, “Çıkış kapılarında askerlikle bağlantılı yıllardır süren sorunu aştık. Artık askerlik nedeniyle mahsur kalma, seyahat biletini yakma olmayacak” dedi.

Konuyla ilgili açıklamayı TAK’a yapan Özersay, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşların uzun yıllardır kanayan bir yarası olan askerlikle bağlantılı sorunlardan birinin çözüldüğünü kaydetti.

Özersay, “Bugün (dün) Güvenlik Kuvvetlerimiz ve Polis Genel Müdürlüğümüz ile istişare ve işbirliği ile bu sıkıntıyı aşabildik ve verdiğimiz sözü tutabildik. Kurumlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özersay, geçmişte KKTC dışında yaşayan ve askerlik konusundaki işlemlerini yaptırmayı unutan ya da bilgisi olmadığı için yaptırmamış olanların işlemlerini çıkış kapısında muhaceret polisi aracılığıyla yaptırıp seyahatlerine devam edebileceklerini belirtti.

Kudret Özersay, Londra ziyaretinde hükümet adına verdikleri sözü tutmaktan duyduğunu vurguladı.

Özersay, “Hükümet olarak yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler konusunda bazı adımlar atacağımızı duyurmuştuk. O adımlar arasında askerlikle ilgili olarak havalimanlarımızda zaman zaman karşılaşılan bu sıkıntının aşılacağı sözü de vardı” dedi.

Özersay, şöyle devam etti:

“Bu güne değin, KKTC dışında ikamet eden vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışlarında askerlik işlemlerini yapmamış olanların çıkışlarına izin verilmemekte ve askerlik konularından sorumlu ASAL Şube’ye giderek işlem yapmaları istenmekteydi. Bu durum, başka sıkıntılar yanında vatandaşlarımızın uçuşlarını kaçırmalarına, biletlerinin yanmasına ve maddi kayba uğramalarına neden olmaktaydı. Artık işlemini yaptırmayı unutan ya da bilgisi olmadığı için yaptırmamış olan bu gençlerimiz askerlik işlemlerini çıkış kapısında muhaceret polisimiz aracılığıyla yaptırıp seyahatlerine devam edebilecekler, yani yurt dışına sorunsuz ve zamanında çıkış yapabilecekler”

Kudret Özersay, askerlik konularından sorumlu ASAL Şube ile Polis Genel Müdürlüğü’nün işbirliği yapacakları yeni bir mekanizmanın devreye girdiğini söyledi.

Özersay, muhaceret polisinin askerlik konusunda devreye girmesiyle hayata geçen bu uygulamanın sadece hava limanlarında değil aynı zamanda deniz ve kara giriş kapılarında da geçerli olacağına dikkat çekti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, şöyle devam etti:

“KKTC dışında daimi olarak ikamet eden vatandaşlarımız, ülkemizden yurt dışına çıkacaklarında eğer bir biçimde sorumlu oldukları askerlik işlemlerini yaptırmamışlarsa, çıkış kapısında muhaceret polisimize gerekli müracaatı yapabilecekler ve bir dilekçeye eklenecek kimlik ve seyahat belgelerinin fotokopileriyle seyahatlerine herhangi bir aksama olmaksızın devam edebilecekler. Öte yandan bahse konu vatandaşlarımız askerlik yükümlülükleri konusunda ve özellikle hangi askerlik işlemlerini yapmaları gerektiği konusunda ülkeye girişlerinde bilgilendirilecekler. Kuşkusuz polis muhaceretin yetkili kılınması şeklindeki yeni mekanizmaya ilaveten bu bilgilendirme de geçmişte yaşanan sıkıntıların önemli ölçüde ortadan kalkmasına neden olacak.”