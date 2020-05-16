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Askerlerin ev özlemi bitiyor

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GKK’daki çavuş ve erler bugünden itibaren ev izinlerini kullanabilecek

Askerlerin ev özlemi bitiyor

 

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki (GKK) çavuş ve erlerin bugünden itibaren yeniden ev izinlerini kullanmaya başlayacağını bildirdi. Özersay, önümüzdeki Bayram süresince dönüşümlü olarak bayram izinlerinin de kullanılabileceğini kaydetti.

Özersay konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:

“Az önce Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızla görüştüm. Salgın döneminde tedbir olarak izinler askıya alınmıştı. GKK'daki çavuş ve erler yarından itibaren yeniden ev izinlerini kullanmaya başlıyorlar.

 Önümüzdeki Bayram süresince dönüşümlü olarak bayram izinleri de söz konusu olacak. Kimisi iki ay kimisi ise daha da uzun bir süre kışladan dışarıya çıkamamış olan gençlerimiz için bir nefes alma imkanı doğacak. Hem kendilerinin hem de ailelerinin gözü aydın.”

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