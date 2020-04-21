“Askerdeki önlemler yetersiz”

Sol Hareket, yetersiz önlemler nedeniyle Coronavirüs salgınının askeri kışlalarda ve birliklerde yayılma tehlikesi bulunduğunu savundu

Sol Hareket, yetersiz önlemler nedeniyle Coronavirüs salgınının askeri kışlalarda ve birliklerde yayılma tehlikesi bulunduğunu savunarak, salgının kışlalarda ve askeri birlikler de yayılması durumunda felaketin boyutlarının baş edilemez olacağını kaydetti.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Erkan Çavuş, askeri er ve çavuşların birliklerinin dışına çıkamadığını ancak komutan, subay, astsubay ve sivil personelin mesailere gelip gittiğini belirterek, bu uygulamanın herkesin hayatını tehlikeye attığını ileri sürdü.

“Askeri birliklere giriş çıkışlar derhal durdurulmalı, askeri hiyerarşi gereği komuta kademesine sağlanan ayrıcalıklar kaldırılmalı, ağır psikolojik baskı altında, aile özlemi ve hastalık tehlikesi ile burun buruna bulunan er ve çavuşlar için önlemler arttırılmalıdır” diyen Çavuş, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ülke genelinde alınan tüm önlemleri bire bir uygulaması gerektiğini ifade etti.

Erkan Çavuş, hükümet ve sağlık bakanlığının test ve karantina önlemlerini GKK ile askeri kışla ve birliklerde de uygulamasının şart olduğunu belirtti.

“Zorla silah altına aldığınız insanların sağlığını korumak ve ailelerinin endişelerini de gidermek zorundasınız” diyen Çavuş, Evde Kal uygulamasının askeri personel için uygulanmıyor oluşunun ve rutin askeri faaliyetlerin devam etmesinin kabul edilemez olduğunu iddia etti.