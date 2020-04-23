Askerde aile ziyaretleri başlıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada “Birliklere gelen ziyaretçileri de kapsayacak şekilde koronavirüse yönelik tedbirler alınarak 27 Nisan tarihinden itibaren mükellef er/erbaşların aileleri ile ziyaretçi görüşmelerine başlanacaktır.” ifadelerine yer verildi.
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