Askerde aile ziyaretleri başlıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı er ve erbaşların aileleri ile ziyaretçi görüşmelerine 27 Nisan’da başlanacağını açıkladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada “Birliklere gelen ziyaretçileri de kapsayacak şekilde koronavirüse yönelik tedbirler alınarak 27 Nisan tarihinden itibaren mükellef er/erbaşların aileleri ile ziyaretçi görüşmelerine başlanacaktır.” ifadelerine yer verildi.