Aşk ile sanatı buluşturuyor

Birbirinden farklı objeler ve geniş çiçek seçenekleri ile sevginizi doğanın en nadide seçenekleri ile ifade etmenizi sağlayan Floral Butik Decoclass artık Lefkoşalıların da hizmetinde

Ülkemizin turizm merkezi olan Girne’de iki yıl önce hayata geçirdiği floral butik Decoclass ile kısa sürede çok beğenilen ve yaptığı aranjmanlar ile adından söz ettiren bir isim olan Selen Poyrazlı, yeni mağazasını Lefkoşa’da hizmete sundu…

Doğanın en güzel renklerini hayal gücü ile bir araya getirerek farklı aranjmanlar eşliğinde Kuzey Kıbrıs’a sunan Selen Poyrazlı, yeni mağazası ile Lefkoşa’da kalplere dokunacak.

Birbirinden farklı objeler ve geniş çiçek seçenekleri ile sevginizi doğanın en nadide seçenekleri ile ifade etmenizi sağlayan olan Decoclass mağazası sahibi Selen Poyrazlı düşüncelerini bizlerle paylaştı.

12 yıldır Lefkoşa’da organizasyon ve gelinlik üzerine Decoclass olarak hizmet verdiklerini söyleyen Selen Poyrazlı, floral butik olarak da artık Lefkoşa’da yer aldıklarını söyledi. Çiçekçilik sektöründe bilinen dışında ve çok farklı bir segmente sahip olduklarını söyleyen Poyrazlı, aşkın günü Sevgililer Günü öncesinde yoğun bir hazırlıkla bu özel gün için hazır olduklarını belirtti.

HAYAL EDEMEYECEĞİNİZ ÇİÇEK TASARIMLARI

Bu özel gün öncesinde yoğun bir tempo ile Lefkoşa halkı için gerekli tüm malzemelerini objelerini birbirinden güzel ve eşsiz renklerdeki çiçekler ile birlikte hazırladıklarını belirten Selen Poyrazlı, “Biz fazlasıyla bu özel gün için hazırız. Yurt dışından çok sayıda ithal ürün getirttik. İş yoğunluğu bulunması sebebi ile ithalatımızı kendimiz yapıyoruz. Bu nedenle görülmedik, bilinmedik ve çok çeşitli alternatifler ile Lefkoşalı hayal ettiklerinin ötesinde her şeyi her zaman mağazamızda bulabilirler. 12 yıllık gelinlik ve organizasyon deneyimimizin ardından Lefkoşa Dereboyu’nda floral butik deneyimlerimizi onlarla paylaşacağız. İşlerimizin hacmini büyüterek, müşterilerimizden aldığımız destekle emin adımlarla ve kararlılıkla yürüyoruz” dedi.

Şu anda faaliyette olan üç tane mağazalarının olduğunu da ifade eden Selen Poyrazlı, on iki yıldır Dereboyu’nda gelinlik ve organizasyon üzerine hizmet verdiklerini, son iki yıldır da Girne’de Floral Butik olarak canlı ve yapay çiçeklerle özel aranjmanları birleştirerek hizmet sunduklarını vurguladı.

“BİLİNENİN VE GÖRÜLENİN DIŞINDA BİR ÇİÇEK MAĞAZASI BURASI”

“Girne’deki ilgiden sonra Lefkoşa’mıza da böyle bir mağazanın gerekli olduğunu düşündük ve 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde hizmete açarak halkımızı mağazamızla buluşturduk. Ekip gücümüzle, ürünlerimizle, malzemelerimizle ve yılların getirdiği tecrübelerimiz ile emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bilinenin ve görülenin dışında bir çiçek mağazası burası. Organizasyonlarımız da burada devam edecek ve sıra dışı objeler ile halkımızın hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz” sözlerini aktardı.

Yeni mağazalarının Lefkoşa’daki gelinlik ve organizasyon mağazası ile yakın mesafede bulunduğunu da sözlerine ekleyen Selen Poyrazlı, “Yeni açılan mağazamız Grand Pasha Otel’in hemen karşısında. İki mağazada da müşterilerimiz ile her şekilde ilgilenmek ve taleplerine cevap vermek için yakın mesafe seçtim. Diğer Mağazamız da Dereboyu’nda Near East Bank’ın yanında. Decoclass olarak Lefkoşa’da tecrübelerimizle en iyi şekilde yer aldığımız ve yeni mağazamızı açmış olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz” dedi.

HİÇBİR DETAYI ES GEÇMEDEN İŞİNİ YAPIYOR

Sektöründe kadın olmanın avantajını da kullanan Selen Poyrazlı “Kadın eli” olarak adlandırıyor bu avantajı. İnsanların ruhuna dokunan dokunuşlarla hayalleri gerçeğe dönüştürmekte.

Poyrazlı işini güçlü ekibi ile birlikte titizlik içerisinde ve hiçbir detayı es geçmeden gerçekleştirdiklerini söylüyor. Her detayda kişilerin kendilerinden bir parça bulabilecekleri ve baştan sona kadar her şeyi ile mükemmelleştirilmiş bir organizasyon ile bu mutluluğu taçlandıran Selen Poyrazlı, çiftlerin en özel günlerine imzasını atıyor ve hayalleri gerçeğe dönüştürüyor.