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Asırlık efkalito ağacı devrildi

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Etkili yağmurlar bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Asırlık efkalito ağacı devrildi
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Önceki gün orta Mesarya bölgesinde bulunan Değirmenlik, Balıkesir, Minareliköy, Demirhan köylerinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında derelerin gelmesi nedeniyle toprak suya doydu.

Toprağın suya doyması nedeniyle tarihi efkalito ağaçları fırtınamsı hava nedeniyle devrildi. Balıkesir köyünde yaşayan Alkan Baykent’e ait evin bahçesinde bulunan efkalito ağaçlarından bazıları da dün evin bahçesine devrilirken, etrafında bir şey bulunmaması nedeniyle zarara yol açmaması büyük şans olarak değerlendirildi.

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