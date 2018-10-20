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Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı

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Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
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Ülkemizi etkisi altına alan yağmurlu hava nedeniyle bazı bölgelerde yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Polis Genel Müdürlüğü yağmur nedeniyle bazı bölgelerde tali yolların su altında kaldığı konusunda uyarı yaptı. Polisten yapılan duyuru şöyLe:

Ülkemizi etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Aslanköy çemberi ile Serdarlı-Ulukışla arasındaki yol su altında kıldığından tehlike arz etmektedir. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

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