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Aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma yasağına uymayan bir inşaat, LTB ekipleri tarafından mühürlendi

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Aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma yasağına uymayan bir inşaat, LTB ekipleri tarafından mühürlendi   LTB Başkanı Mehmet Harmancı, çalışma yasağına riayet etmeyen inşaatların zabıtalar tarafından denetlenerek...

Aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma yasağına uymayan bir inşaat, LTB ekipleri tarafından mühürlendi
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Aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma yasağına uymayan bir inşaat, LTB ekipleri tarafından mühürlendi

 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, çalışma yasağına riayet etmeyen inşaatların zabıtalar tarafından denetlenerek mühürleneceği uyarısında bulunmuştu.

Yasağa uyulmayan bir inşaat zabıtalar tarafından mühürlendi.

Gazete 360’ın haberine göre hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle İçişleri ve Çalışma Bakanlığı'nın almış olduğu 12:00–16:00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağının ihlal edildiği bir inşaat Lefkoşa Türk Belediyesi zabıtları tarafından mühürlendi.

 

Belediye ekipleri Lefkoşa'da dün saat 15.00 sıralarında yasağa rağmen işçi çalıştırıldığını tespit etti. Dereboyu bölgesinde bulunan inşaat halindeki bina zabıtalar tarafından mühürlendi.

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