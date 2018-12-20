“Asıl olan zihniyeti değiştirmek”

Sağlık Bakanı Besim, yasaya rağmen herkesin kapalı alanlarda sigara içmeye devam ettiğini ve denetimler konusunda sivil denetçiler üzerinde çalıştıklarını kaydederek “Yasa geçirmek güzel ama aslolan zihniyeti değiştirmek” dedi

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sağlıkla ilgili birçok sivil toplum örgütünde çalıştığını anımsatarak, ille sağlık bakanı olacağım diye bir talebi olmadığını kaydederek “ama iyi ki de olmuşum” diyerek sağlık konusunda ekibiyle birlikte gece gündüz çalıştığını dile getirdi.

Bazı sorunların üzerini örtüp gülümsediğinin söylendiğini dile getiren Besim, hekim olmanın ilk unsurunun hastaya güler yüzle yaklaşmak olduğunu belirtti.

İnsana dair milyonlarca sorun olsa da bunu çözme yetisine sahip olunduğunu dile getiren Besim, her gün daha iyiye ve güzele gidileceğinden emin olduğunu ve gülümsemekten vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

“Sağlık bir sistem işidir” diyen Besim, yıllar önce ülkede çok da kötü olmayan bir sağlık sistemi olduğunu dile getirdi.

Sağlık sisteminin basamakları olduğuna işaret eden Besim, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine işaret etti.

Sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmesi gerektiğini söyleyen Besim, sağlık personeline yönelik eğitimler hakkında da bilgi verdi.

Kansere karşı bilinç oluşturmak için verdikleri hizmetlere işaret eden Besim, bu konuda ciddi bir eğitim seferberliği başlattıklarını, kadın sağlığı projesi oluşturduklarını anlattı.

Aşı programı olmadığı eleştirilerine cevaben gelir gelmez Pediatri Derneği’yle aşı çalıştayı yaptıklarını dile getiren Besim, aşı takip sisteminin nasıl online sistemle yapılabileceğini özel ve devlet hekimleriyle ele aldıklarını söyledi.

Koruyucu ağız ve diş sağlığı komitesi kurduklarını bildiren Besim, bu komitenin çalışmalarına değindi.

Tütünle mücadelede sigara denetimleri konusunda son aylarda eleştiri aldıklarını, bu eleştirileri de çok haklı bulduklarını söyleyen Besim, Şubattan Hazirana çok ciddi denetimler gerçekleştirdiklerini ancak Eylül ayı geldiğinde herkesin yine kapalı alanlarda sigara içemeye başladıklarını gördüklerini kaydetti.

Bakan Besim, denetimler konusunda ise sivil denetçiler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Besim “Yasa geçirmek güzel bir şey ve denetim yapmak zorundayız ama aslolan zihniyeti değiştirmek” dedi.

Temel Sağlık Hizmetleri ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri birimlerinde yapılan çalışmalara değinen Besim, sağlık merkezlerini güçlendirmeye de önem verdiklerini anlattı.

Besim “ana-çocuk sağlığı” hizmetleri konusunda çalışma yürüttüklerini ancak bu konuda uzman eksiği olduğunu dile getirdi.

İlaç ve tıbbi cihaz alımlarının ekonomik krizden etkilendiğini kaydeden Besim, röntgen, ultrasound, laboratuvar hizmetleri için gerekli tıbbi cihazların önümüzdeki aylarda tamamlanacağını dile getirdi.

Yenierenköy’deki tam kan sayımı cihazı eksikliğinin önümüzdeki günlerde giderileceğini kaydeden Besim, “bu olmazsa olmazdır” dedi.

Filiz Besim, diş ünitelerinin de ekonomik krizden etkilendiğini, ilgili ünitelerle ilgili anlaşmaların imzalandığını ve kısa süre sonra ilgili yerlere teslim edileceğini söyledi.

“Sağlık merkezlerinde diyetisyen olmak zorundadır” diyen Besim, en büyük sorunun ruh sağlığı konusunda yaşandığını, bunun için sağlık merkezlerinde psikolog ihtiyacının karşılanmasının önemli olduğunu belirtti. Besim, bu iki konuda Diyetisyenler Birliği ve Psikologlar Derneği’yle çalışma yürüttüklerini söyledi.

İkinci basamak hastanelere de değinen Besim, sistem içinde her basamağın eşit şekilde önemli olduğunu belirtti.

Perifer hastanelerinin şu anda güçsüz durumda olduğunu dile getiren Besim, bu durumu değiştirmek için yürüttükleri çalışmalara değindi. Besim, bu bağlamda hastanelerde tamamlanan eksiklikleri anlattı.

Sağlık Bakanı Besim, Mağusa Hastanesi yoğun bakımındaki eksiklikleri çözmek için atılan adımlardan bahsetti.

Cengiz Topel Hastanesi’ndeki eksikliklerin tamamlanması için yapılanları anlatan Besim, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin 40 yıldır faaliyette olduğunu ancak bu hastaneye iyi bakılmadığını söyledi.

Besim, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan düzenlemelerle ilgili bilgi verdi.

Yeni devlet hastanesinin durumuyla ilgili de açıklama yapan Besim, göreve geldiklerinde bu konuyla ilgili bir yazılı protokol bulmadıklarını dile getirdi.

Konuyla ilgili süreci paylaşan Besim, kendilerine şartname geldiğinde Türkiye’deki sistemin seçim nedeniyle tamamen değişmiş olduğunu kaydetti.

Bu konuda Türkiye yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını hatırlatan Besim, Türkiye’deki yetkililerin “siz nasıl bir hastane istediğinizi belirleyin” dediğini bildirdi.

Besim, 600 yataklı bir hastane istediklerini ve BRTK arkasında bu hastane için yer ayrıldığını kaydetti.

Koruyucu sağlık hizmetlerine çok önem verdiklerini ve koruyucu halk sağlığı birimi oluşturduklarını dile getiren Besim, “neden istatistik birimi kurdunuz” denilerek eleştirildiklerini belirtti.

Besim, radyasyon birimi kurduklarını da kaydetti.

“Kalkanlı Yaşam Evi” konusunda da bilgi veren Besim, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin ihtiyacı karşılamadığını dile getirerek, devletin yaşlısına sahip çıkma yükümlülüğüne işaret etti.

Bu merkezde çalışacak hastabakıcıların eğitildiğini belirten Besim, büyük ihtimalle önümüzdeki hafta hastaların bu merkeze taşınmaya başlayacağını açıkladı.

Besim, Kalkanlı’ya şu ana dek 60’ın üzerinde başvuru olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Besim, yaşlı bakım merkezi konusundaki yasaların en kısa sürede yapılacağını dile getirdi.

Besim, sağlık turizmi konusunda Cengiz Topel Hastanesi yanında, CMC golf sahası ile entegre kamu-özel ortaklığında bir yaşlı bakım evi projesi olduğunu kaydetti.

Devlet Laboratuvarı konusunda da açıklama yapan Besim, buradaki sıkıntıların aşılması için atılan adımlardan bahsetti.

Besim, yeni bir devlet laboratuvarı kurulması için ihale açıldığını, ihaleyi kazanan şirketin çalışmalara başladığını açıkladı.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki psikiyatrist eksiğinin giderilmesi için atılan adımlara değinen Besim, alkol tedavisi bağımlılık merkezi kurulduğunu anlattı.

AMATEM polikliniği kurulması için çalışıldığını söyleyen Besim iş yeri hekimliği konusunda da çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Genel Sağlık Sigortası konusunda hükümet programının ortada olduğunu dile getiren Besim, “Bu kriz ortamında böyle bir sistemin kurulması mümkün müydü?” diye sordu.

Pamuklu Hastanesi’nin kaynak bulunursa gündemlerinde olduğunu belirten Besim, Karpaz bölgesinde erken kapanan eczaneler konusunda gerekli uyarıları yaptığını ve gene yapacaklarını söyledi.