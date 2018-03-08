Asgari ücrette pazarlıklar başladı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı. Toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu. İşçi tarafı, Bakan Çeler’in muhalefetteyken ve Bakan olarak söylediklerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in çağrısıyla toplandı.

2018 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen toplandı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda saat 17:00’de başladı. Bir saat süren toplantıda, taraflar 2018 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla durumu değerlendirdi ve görüş alışverişinde bulundu.

İşçi ve işveren taraflarının önerilerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Pazartesi günü saat 17.00’de yeniden bir araya gelecek.

Devlet kanadından 5, işveren kanadından 5 ve işçi kanadından 5 üyeden oluşan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ilk toplantısının başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu ile Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Ali Yeltekin birer konuşma yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler konuşmasında, toplantının ani ve seri olduğunu ancak zaten asgari ücretin tespiti konusunda epey bir gecikme yaşandığını kaydetti. Gecikmeden dolayı özellikle asgari ücretten maaş alan emekçilerden özür dileyen Çeler, hükümet oluşumu ve bütçe çalışmalarından dolayı gecikildiğini söyledi.

Tarafların yeni asgari ücretin belirlenmesi konusundaki görüşlerini alacaklarını kaydeden Çeler, kendilerinin de bu konuda bir çalışmaları ve öngörüleri olduğunu ifade etti.

Amaçlarının tüm görüşleri bir araya getirerek ülkedeki iş barışının sağlanması olduğunu, emekçilerin daha sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir bir yaşam sürmelerini sağlamak için asgari ücret belirlemek olduğunu kaydeden Çeler, asgari ücreti belirlemekle ilgili yasal mevzuatta da insanların aldıkları en düşük maaşın gerek beslenmeleri, gerekse sosyo-kültürel hayatlarını idame ettirmeleri açısından önem arz ettiğinin yer aldığını vurguladı.

Çeler, “Beklentiler eminim ki çok yüksektir ancak toplumumuz ülkemizin bulunduğu ekonomik durumun da farkındadır, bizler de farkındayız. Geçmişte söylediklerimizin de tabi ki arkasında duracağız ama gerçekleri de unutmadan hareket edeceğiz” diye konuştu.

İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu da konuşmasında bugün asgari ücretin tespit edilmesi ve konunun gündemden kalkmasını temenni etti.

Ülkede herkesin iyi yaşama hakkı olduğuna inandıklarını dile getiren Aroğlu, bunun gerçekleşebilmesi için geçmişte de defalarca önerileri olduğunu ancak bunların hayata geçirilemediğini söyledi.

Aroğlu geçmişte yaptıkları önerilerin ülke koşullarına göre yeniden ele alınabilmesini diledi ve ülkede refahın artması için kısa sürede sonuç alabilmelerini temenni etti.

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin de asgari ücretin ülke için çok önemli olduğun kaydetti ve ülkenin sadece asgari ücret sorunu olmadığını, çalışma hayatının ciddi bir sıkıntı içerisinde olduğunu fakat bunu birkaç gün içerisinde çözülmesinin beklenemeyeceğini belirtti.

Çeler’in muhalefetteyken ve bugün Çalışma Bakanı olarak söylediklerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Yeltekin, ülkenin gerçeğinin asgari ücretin “sefalet ücreti” olduğu yönünde olduğunu söyledi.

101 bin özel sektör çalışanının hangi şartlarda çalıştıklarının ve almış oldukları ücretin önemine işaret eden ve bunun hükümetin önemli bir gündem maddesini de oluşturduğunu kaydeden Yeltekin,şöyle konuştu:

”101 bin kişiyi ve bütün herşeyi asgari ücrete bağlayan bir yapıyı görmezden gelemeyiz, bunun için buradayız ama ülkenin de bir gerçeği var, ama bu gerçeği yaratırken, siyasetçiler mecliste parmak kaldırırken günün ve dünya gerçeklerine parmak kaldırsınlar, 2 bin 175 TL asgari ücretin olduğu bir ülkede 217 TL bir trafik cezası, 800 TL yardım parası olamaz”.

Yeltekin, ülkenin gerçeklerine göre hareket edilecekse kiraların, gıdanın, benzinin ateş pahası olduğu bir ülkede kimsenin “ 1893 TL’ye insanlar mutludur, geçinir herşey tamamdır” rüyası görmemesini istedi.

Asgari ücret 1 Temmuz 2017’den itibaren aylık brüt 2 bin 175 TL, haftalık 501.92 TL, günlük 100.38 TL ve saatlik 12.55 TL olarak uygulanıyor