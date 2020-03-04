Asgari ücrette ara emri duruşması bugün

İşverenler Sendikası’nın asgari ücrete yaptığı itiraz, bugün mahkemede görüşülecek

Sendika Başkanı Sungur, ilk toplantıda HP yüzde 6 olarak masaya öneri getirilirken bir ay geçmeden bu kez yüzde 13 artmış gibi masaya getirilip işçi tarafı ile anlaşıldığını söyledi ve “İtirazımız ücretin yasalara aykırı olarak belirlenmesidir” dedi

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası’nın asgari ücrete yaptığı itiraz, bugün mahkemede görüşülecek.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, asgari ücretin işveren tarafının onayı olmadan belirlendiğini kaydetmiş ve “Asgari ücrette işçi tarafının gerekli bulguları komisyonun gündemine getirmemesi, yasal süre içinde itirazların değerlendirilmemesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının komisyonu davet yazsında yeni bir rakam belirleneceğinin gündemde yer alması sonucu ve diğer bazı yasal eksikliklerden ötürü konuyu yargıya intikal ettirmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, 10 Şubat’ta yapılan ilk toplantıda Hayat Pahalılığı yüzde 6 civarında olarak masaya öneri getirilirken bir ay bile geçmeden bu kez Hayat Pahalılığı’nın yüzde 13 artmış gibi masaya getirilerek işçi tarafı ile anlaşıldığını söyledi.

Sungur, “İtiraz ettiğimiz nokta, teamül ve yasalara aykırı olarak bir ücretin yeniden belirlenmiş olmasıdır. En büyük korkumuz bundan sonraki Asgari Ücret toplantılarında benzer yöntemlerin karşımıza çıkması ve hatta yeni bir teamülmüş gibi ortaya konulmasıdır” dedi.

Hasan Sungur’un açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, Güney Kıbrıs Rum Yönetimince ve Avrupa Birliğince tanınan tek işveren kuruluşu olma özelliğini de sürdürmektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yasa ile oluşturulduğu tarihten bu yana da masanın bir paydaşı haline gelmiştir. 400’e yakın işveren üyesi ile halen hizmetlerine devam eden Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, asgari ücretin belirlenme aşamasında işveren tarafının haklarını savunmaya çalışmaktadır. ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri, İşçi Temsilcileri ve İşveren sendikası temsilcileri ile Asgari Ücreti Tespit Komisyonu oluşturulur. Her yıl yılda en az iki kez olmak üzere bu komisyon asgari ücretin belirlenmesi amacı ile Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısı ile toplanır. Her yılın başında tayin edilen asgari ücret miktarı aynı zamanda vergi muafiyet rakamıdır. Asgari Ücret birçok konuda hükümetin birçok kaleminde ana şablonu oluşturmaktadır. Bir işçinin geçinebilmesi için ödenecek en düşük rakamdır Asgari Ücret. Son günlerde kamuoyunda üzülerek izlediğimiz tartışmalarda ciddi bir takım sıkıntılar ortaya çıktı. Özellikle devletin kendi önerisi olan bir rakamı teamüllere aykırı olarak birinci rakamını iptal etmeden ikinci bir rakam üzerinde bizim görüşümü alınmadan tespit edilmesi yoluna gidilmiştir. Oysa yasalarımızda asgari ücretin tespitinin nasıl olacağı pek ala yazmaktadır. 10 Şubat’ta yapılan ilk toplantıda Hayat Pahalılığı yüzde 6 civarında olarak masaya öneri getirilirken nasıl oldu da bir ay bile geçmeden bu kez Hayat Pahalılığı yüzde 13 artmış gibi masaya getirilerek işçi tarafı ile anlaşıldı. Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası olarak itiraz ettiğimiz nokta, teamül ve yasalara aykırı olarak bir ücretin yeniden belirlenmiş olmasıdır. En büyük korkumuz bundan sonraki Asgari Ücret toplantılarında benzer yöntemlerin karşımıza çıkması ve hatta yeni bir teamülmüş gibi ortaya konulmasıdır. Soruyoruz? Bugün Asgari Ücret devletin belirlediği kriterler doğrultusunda bürüt 3 Bin 800 TL iseydi, neden Şubat ayında devlet tarafı masaya öneri olarak 3 Bin 600 TL’yi öneri olarak koydu? Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası olarak bu durumu yasal zeminde mahkemeye taşıdık ve 4 Mart Çarşamba günü İdare Mahkemesinde Asgari Ücretin uygulanmasının durdurulması için açtığımız ara emri davası görülecektir. Bu vesile ile Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası olarak, bizler üreten ve alın teri döken işçilerin parasında gözümüz yok ama masaya oturulurken uyulması gereken kuralların uyulmadığı için komisyonun tekrar toplanıp, üzerinde tüm kesimlerin uzlaşabileceği bir rakamın belirlenmesini arzu ediyoruz. Devletimizden de beklentimiz yasalara ve teamüllere uyulması, el yordamı ile asgari ücretin belirlenmesi anlayışından vazgeçilmesidir”