Asgari ücretliler, açlık sınırının altında

Sendikal Platform, zamları ve hükümetin dövize karşı yeterli önlem almamasını Başbakanlık önünde eylemle protesto etti. Sendikalar, stabil bir para birimine geçilmesi ve hayat pahalılığının iki ayda bir ödenmesini istedi

Sendikal Platform, akaryakıt ve elektrik ücretlerine zam yapılması yanında Türk Lirası’nın değer kaybı karşısında alınan tedbirlerin yeteriz kaldığı gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Sendikaların yönetim kurulları düzeyindeki eylemde, talepler arasında, stabil bir para birimine geçilmesi, hayat pahalılığının maaşlara iki ayda bir yansıtılması, temel tüketim maddelerine KDV uygulanmaması yer aldı.

Eyleme, CAS çalışanları da katıldı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan tarafından okunan basın açıklamasında, akaryakıt ve elektrik başta olmak üzere tüketim mallarına yapılan zamlarla alım gücünün yüzde 40 gerilediğini, asgari ücretlilerin ise açlık sınırının altında kaldığı ifade edildi.

Yapılan zamlar için hükümet edenlerin TL’nin değer kaybettiğini gerekçe gösterdiği belirtilen açıklamada, “Hükümetin ekonomik tedbir adı altında yaptığı açıklamalar halka yönelik olmamış ve halkın beklentilerine cevap vermemiştir” dedi.



Sendikal Platform’un önerileri



Sendikal Platform’un eylem sırasındaki açıklamasında şu talepler yer aldı:



*Asgari ücretin stabil bir para birimine endekslenmesi

*Stabil bir para birimine geçilmesi

*Hayat pahalılığı uygulamasının iki ayda bir yansıtılması

*Temel tüketim maddelerinin KDV’den muaf tutulması

* Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasını getirecek yeni bir sisteme geçilmesi

*Sermaye sahiplerine vergi muafiyetinin kaldırılması

* Vergi kaçırma ve kara para aklama konusunda daha katı denetim yapılması;

*Örtülü ödeneklerin kaldırılması

*Mecliste temsil edilen siyasi partilerin devlet yardımlarının kaldırılması

*Ülkeye girişler için daha katı denetim getirilmesi ve vatandaşlık dağıtılmasının önlenmesi

*Kıb-Tek’ten emekli olanların maaşlarının Maliye Bakanlığı’nca üstlenilmesi

*Elektrik maliyetinde 7,5 ek külfet getiren AKSA ile kurum arasında yapılan alım garantili sözleşmenin iptal edilmesi

* Elektrik faturalarına KDV yansıtılmaması ve elektrik ücretlerine yapılan zammın geri alınması



Açıklamada, “Bu uygulamaların bir diğer sebebi ise Kıb-Tek’in özelleştirilmesi için zemin hazırlamaktır. Ancak bilinmelidir ki Sendikal Platform, bu ülkenin kurumları olan KIB-TEK, Telefon Dairesi, Süt Kurumu, Koop-Süt gibi kurumlarına sahip çıkmaya devam edecektir ve özelleştirilmelerine asla izin vermeyecektir” dedi.