banner255
banner69
6 0
Neden bu kadar duyarsızlaştık
Neden bu kadar duyarsızlaştık
45 0
 
Cihangir’in zirve inadı
Cihangir’in zirve inadı
31 0
İlk şampiyon Yeni Boğaziçi
İlk şampiyon Yeni Boğaziçi
622 1
Girne’nin zirve yürüyüşü
Girne’nin zirve yürüyüşü
230 0
Renault Megane da elektriklendi
Renault Megane da elektriklendi
26 0
YDÜ Girne’de esti
YDÜ Girne’de esti
93 0
banner374

Asgari ücret saptama komisyonu toplandı

banner27

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün dördüncü toplantısını yapıyor.

Asgari ücret saptama komisyonu toplandı


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki toplantı saat 10.30 sıralarında başladı. 
Toplantının başında konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar, komisyonun 2020’nin ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün dördüncü kez bir araya geldiğini belirtti. 
Ellerinde çeşitli rakamlar bulunduğunu ve bu rakamlar üzerinden taraflarla müzakere ederek bugün bir sonuca ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Tekakpınar, toplantı sonunda konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerini kaydetti.


Toplantıda işçi ve işveren tarafları hazır bulundu.  
Komisyon daha önce gerçekleştirdiği üç toplantıda bir sonuca varamamış, önerileri yeniden değerlendirmek üzere tekrardan toplanma kararı almıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, herkesin kabul edebileceği bir noktaya gelmeyi istediklerini belirtmiş, her iki tarafın da onayını alma arzusunda olduklarını kaydetmişti.
Asgari ücret şu an 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.