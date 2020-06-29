banner411
banner69
Zorlu yarışta kazananlar belirlendi
Zorlu yarışta kazananlar belirlendi
45 0
City Park Homes’a taşınanlar mutlu
City Park Homes’a taşınanlar mutlu
45 0
 
Yeşilova’nın zirve tırmanışı
Yeşilova’nın zirve tırmanışı
100 0
Hamitköy’den efsane galibiyet
Hamitköy’den efsane galibiyet
281 0
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
28 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
463 0
Park halinde ansızın alev aldı
Park halinde ansızın alev aldı
87 0
banner460

"Asgari ücret ivedi olarak değiştirilmeli"

banner27

"Asgari ücret ivedi olarak değiştirilmeli"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, asgari ücretin ivedi olarak değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, dövizin yükseldiği, hayat pahalılığının her gün arttığı bir dönemde çalışanların, emeklilerin,özelliklede özel sektörde sendikasız çalıştırılan işçilerin alım gücünün gün geçtikçe ciddi şekilde azalmakta olduğunu ve açlık sınırının altına düştüğünü belirtti.

Bıçaklı, “Bu nedenlerden dolayı yılın ortasına geldiğimiz bu günlerde Asgari Ücretin günün koşullarına uygun olarak dört kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği bir noktaya getirilmesi için başta Çalışma Bakanı olmak üzere Hükümetin çok ivedi olarak Asgari Ücret komisyonunu toplantıya çağırarak yılın ikinci asgari ücretini belirlemeli ve Temmuz ayından itibaren uygulamaya koymalıdır” dedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.