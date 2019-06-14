Asbank’ta 33. yıl gururu

Asbank, 33. kuruluş yılını kutluyor. Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip, vatandaşın “dost banka” isimlendirmesiyle sorumluluklarının bir kat daha arttığına dikkat çekti

Genç nüfus istihdamına, vergi harç ve sosyal fon katkılarıyla devlete, avantajlı kredilerle memura, esnafa, yatırımcıya destek olmayı sürdüren Asbank, 33. Kuruluş yılı heyecanı yaşanıyor.

Asbank’ın 33. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda bankanın dünü, bugünü ve yarınını değerlendiren Genel Müdür Çağatay Karip, vatandaşın “dost banka” isimlendirmesiyle sorumluluklarının bir kat daha arttığına dikkat çekti.

Karip mesajında şunları belirtti:

“Kurulduğu günden bu yana KKTC’de yatırımlar için en doğru adres olmayı başaran bir banka olarak bu yıl sektördeki 33. Yılımızı kutluyoruz. Uzun süren bu yolculuğumuza baktığımızda ülkemiz ve ülke ekonomisi için çok değerli hizmetleri vermiş bir kuruluş olarak vatandaşımızın da “dost banka” olarak isimlendirmesi ile sahip olduğumuz sorumluluklar çok daha artmaktadır.

Ülkemizin refahının gelişmesi, istihdamın artması, vatandaşlarımızın gelecekleri için daha güvenli bir yatırım ortamı yaratmak, küçük büyük tüm teşebbüslere ülkemiz ekonomisi ve geleceği için aracılık etmek, bu ülkenin değerlerini Dünya’nın farklı noktalarına ulaştırmak bundan 33 yıl önce olduğu gibi bugün de ve yarın da asli amacımız olacaktır.”

Sektördeki gelişmelere bakıldığında Asbank olarak küresel rekabetin ve finans sektörünün tüm gerekliliklerini yerine getirdiklerini, insan kaynağına ve geleceğe yönelik yaptıkları tüm yatırımların karşılığını bulmaya başladığını ifade eden Karib, iştirakleri olan Güven Sigorta ve Asban Yatırım ile birlikte çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını, güçlerini bu birliktelik ve dayanışmadan aldıklarını kaydetti.

Genel Müdür Çağatay Karip mesajında devamla şöyle dedi:

“Sosyal sorumluluk alanında ise Bankamızın kurucusu Ahmet Cemal Adademir’in kurmuş olduğu Ahmet Cemal Adademir ve Asiye Adademir Vakfı vasıtasıyla gelecek vaad eden gençlerimizin eğitim hayatlarına bir parçada katkı koyabilmek adına sağlanan burslar için her yıl vakıf adına kaynak sağlamaktayız. KKTC’nin sosyal yaşamında desteğe ihtiyacı olan her kişiye veya kuruluşa imkanlarımız dahilinde el uzatmayı hayat felsefesi olarak görmekteyiz. Bu ülke topraklarından kazandıklarını Asbank yine bu ülke insanına ve toprağına geri döndürme arzusu ile gelecek yıllarda da üstün hizmet anlayışına devam edecektir. Bize 33 yıldır güvenen dost müşterilerimize tekrar teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunmayı borç biliriz.”