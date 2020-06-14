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“Asaletiniz Türk’ün tarihine altın harflerle yazılacak”

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TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu, Süheyla Küçük’ün vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı

“Asaletiniz Türk’ün tarihine altın harflerle yazılacak”

TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli, Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı. 

TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sırtlarında yırtık pardösü ve kebeler, ellerinde av tüfekleriyle  en gelişmiş silah namlularının hedefindeydiler.. Türk'ün Kıbrıs'taki varlığı tehlikeye düşmüştü.

İçlerindeki tarihsel ruh sökün etti ve birleştiler, teşkilatlandılar. Teşkilatlarının adını da “Türk Mukavemet Teşkilatı” koydular.

Kâh küflü ekmek bayat peksemet yediler günlerce, kâh bazı gün birkaç zeytin, kâh nadiren bir kaşık sade çorba.. Gün oldu onları da bulamadılar, aç bi-ilaç  Kâh kırık-yırtık bir kampette yattılar silahlarına sarılarak, kâh bir ağacın kuytusunda yere kıvrıldılar  taşı yastık yaparak.. 
Vuruldular, göç ettirildiler, diri diri toprağa gömüldüler.

Ama yılmadılar, pes etmediler. Ah demediler,  vah çekmediler.. Mücadelede öne atılmak için yarış ettiler ama sen-ben kavgası yapacak kadar basitleşmediler.. Aç susuz bırakıldılar ama düşmana minnet edecek kadar alçalmadılar.

 Kendi elleriyle yaptıkları derme çatma silahlarla ve av tüfekleriyle savaştılar, kat kat üstün ve modern düşman silahlarını susturdular, kuşatmaları kırdılar, gettolardan çıkıp bir devlet kurdular, adını da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koydular.

Gün gele, hükm-ü ilâhî  vaki olanda, Mücahit, asalet timsali Mücahidesinin aziz naaşını gururla sırtında taşıdı, toprağa verdi, yedi düvelin eğdiremediği başını, Mücahidesinin aziz naaşı önünde eğdi sadece..

Mücahidin ve Mücahidenin teni toprağa düşer,  toprağa karışır zamanla toz olur gider, ama…

Mücahidin ve Mücahidenin ruhu asla ölmez.. Nesilden nesilegeçer..

İşte bu ruh, eseri olan KKTC’yi ebediyete taşıyacaktır..

Ruhun şad olsun Aziz Mücahidemiz.. Fedakârlıklarınız ve asaletiniz  Türk’ün tarihine altın harflerle yazılacaktır..

Rahat uyuyun Aziz Şehitlerimiz..

Aziz hatıralarınız önünde saygı ve şükranla eğiliyor..

Eseriniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağımızın sözünü veriyoruz.”
 

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