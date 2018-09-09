banner107
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
36 0
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
24 0
Mercedes’in elektrikli hali: EQC
Mercedes’in elektrikli hali: EQC
59 0
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
42 0
Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun
Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun
24 0
Gençler kendilerini evlerinde hissedecek
Gençler kendilerini evlerinde hissedecek
50 0
Lua Lua saltoları Doğan için atacak
Lua Lua saltoları Doğan için atacak
196 0
Kıbrıslı Türkler WRC’de
Kıbrıslı Türkler WRC’de
288 0
banner82
banner147

ARUCAD’ın 40 metrelik heykel yapımı Rum basınında

banner27

ARUCAD’ın 40 metrelik heykel yapımı Rum basınında
banner137

KKTC’de faaliyet gösteren Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD), Girne’ye 40 metrelik heykel yapılması için ilan ettiği uluslararası yarışma konusu Rum basınında yer aldı. 
Fileleftheros gazetesi, Rum Güzel Sanatlar Odası Başkanı Katina Kosta’nın Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’ne, Girne’de inşa edilecek büyük çaplı bir çalışmanın söz konusu olduğu bilgisini verdiğini yazdı.
Habere göre, Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü Pavlos Paraskevas, gazeteye yaptığı açıklamada, bu çalışmanın engellenmesi amacıyla gerekli girişimleri yapması için Dışişleri Bakanlığı’na bilgi verdiklerini belirtti. 
Gazete, söz konusu yarışma ilanının ARUCAD’ın resmi internet sayfasında yer aldığını da yazdı. 
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.