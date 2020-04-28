ARUCAD, yüz siperi üretti

3 boyutlu yüz siperi üretimine başlayan ARUCAD, ürettiği yüz siperlerini teslim etti

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), KKTC Covid-19 Yüz Siperi Üretim Seferberliği dayanışma hareketine verdiği destek kapsamında ürettiği 3 boyutlu yüz siperlerini, başta sağlık çalışanları olmak üzere ihtiyaç sahibi kurumlara, dağıtımının yapılması için ‘Kıbrıslı Dostlar’ grubuna teslim etti.

Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19’la mücadele kapsamında İstanbul’da yaşayan Kıbrıslıların oluşturduğu ‘Kıbrıslı Dostlar’ grubuna destekte bulunarak 3 boyutlu yüz siperi üretimine başlayan ARUCAD, ürettiği yüz siperlerini grubun yetkililerine teslim etti. Üniversitenin stüdyolarında bulunan 3 boyutlu yazıcılarda üretilen yüz koruyucu siperlerin bir kısmı Girne Akçiçek Hastanesi’ne verilmek üzere kamu hizmeti veren diğer çalışanlara dağıtılacak.

DOÇ. DR. ASIM VEHBİ: “KENDİ TASARIMIMIZLA SERİ ÜRETİM DEVAM EDİYOR”

ARUCAD Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Asım Vehbi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, KKTC Covid-19 Yüz Siperi Üretim Seferberliği’nin başlattığı harekete destek olmak için yetkililerle iletişime geçerek hızlı bir şekilde seri üretime başladıklarını belirtti. Covid-19 pandemisi etkisinde başta sağlık çalışanları ve diğer kamu çalışanlarının yaşadığı yüz siperi eksikliği sıkıntısına böylesi bir dayanışmayla destek vermenin Üniversite için büyük mutluluk olduğunu dile getiren Doç. Dr. Asım Vehbi, “Bizden destek talep eden diğer kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin ihtiyacını karşılamak için 3 boyutlu yüz siperi seri üretimine devam ediyoruz. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Innovation Hub Direktörü Tobia Repossi tarafından tasarlanan yüz siperleri için de üretime başladık. Kendi tasarımımız olan yüz siperleri, başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu hizmeti veren ihtiyaç sahibi kurumlara ve yerel yönetimlere ücretsiz dağıtılacaktır” dedi.

Vehbi konuşmasında, dayanışma hareketini başlatan ‘Kıbrıslı Dostlar’ grubuna, her türlü desteği veren Erbil Arkın’a, Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Sinan Arkın’a, ARUCAD Atölyeler Direktörü Tahir Pirgalıoğlu’na ve tüm emek verenlere teşekkür etti.