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ARUCAD tasarımı siperlikler Girne Belediyesi çalışanlarına teslim edildi

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) kendi tasarımı olan 3 boyutlu yüz koruyucu siperliklerden ilk üretilenler Girne Belediyesi çalışanlarına dağıtılmak üzere, Rektör Yardımcısı Asım Vehbi tarafından, Belediye’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sıdıka Geylan’a teslim edildi

ARUCAD tasarımı siperlikler Girne Belediyesi çalışanlarına teslim edildi

 

Arucad tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Vehbi teslimat sırasında yaptığı konuşmada,  bu zor günlerde sürekli iş birliği halinde oldukları belediyeye destek olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Zor dönemlerde toplumsal dayanışmanın öneminin daha fazla anlandığını ifade eden Vehbi, “Toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesi geleceğe güvenle sarılmamızı sağlıyor” dedi.

Üniversite bünyesinde çalışmalarını yürüten Innovation Hub Direktörü Tobia Repossi tarafından tasarlanan yüz siperliği ile seri üretime devam ettiklerini belirten Vehbi, siperliklerin  ihtiyaç sahibi kurumlara ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

Girne Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sıdıka Geylan da, duyarlılığından dolayı ARUCAD’a teşekkür ett

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