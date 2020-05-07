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ARUCAD'in 3 boyutlu yüz koruyucu siperliklerden ilk üretilenler Girne Belediyesi'ne

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ARUCAD'in kendi tasarımı olan 3 boyutlu yüz koruyucu siperliklerden ilk  üretilenler  Girne Belediyesi çalışanlarına dağıtılmak üzere, Rektör Yardımcısı Asım Vehbi tarafından Girne Belediyesi yetkililerine teslim edildi

ARUCAD'in 3 boyutlu yüz koruyucu siperliklerden ilk üretilenler Girne Belediyesi'ne

 Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) kendi tasarımı olan 3 boyutlu yüz koruyucu siperliklerden ilk  üretilenler  Girne Belediyesi çalışanlarına dağıtılmak üzere, Rektör Yardımcısı Asım Vehbi tarafından, Belediye’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sıdıka Geylan’a teslim edildi.   

Arucad tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Vehbi teslimat sırasında yaptığı konuşmada,  bu zor günlerde sürekli iş birliği halinde oldukları belediyeye destek olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Zor dönemlerde toplumsal dayanışmanın öneminin daha fazla anlandığını ifade eden Vehbi, “Toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesi geleceğe güvenle sarılmamızı sağlıyor” dedi.

Üniversite bünyesinde çalışmalarını yürüten Innovation Hub Direktörü Tobia Repossi tarafından tasarlanan yüz siperliği ile seri üretime devam ettiklerini belirten Vehbi, siperliklerin  ihtiyaç sahibi kurumlara ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

Girne Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sıdıka Geylan da, duyarlılığından dolayı ARUCAD’a teşekkür etti.   

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