"Artık yurt dışından gelen herkes belirlenen gözlem merkezlerinde tutulacak"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dün geceyarısından itibaren, artık Türkiye dahil yurtdışından gelen herkesin,-KKTC vatandaşı ve yabancıların- belirlenen gözlem merkezlerinde 14 gün karantinada tutulacağını açıkladı.

Özersay, yaptığı paylaşımda, gerek ülkedeki gerekse Türkiye’deki, gelişmeler ışığında daha önce Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararların erkene alındığını ve kapsamının genişletildiğini kaydetti.

Özersay şu ifadeleri kullandı:

“Son birkaç saat içerisinde gerek ülkemizde gerekse Türkiye Cumhuriyetin’de meydana gelen gelişmeleri de dikkate alarak, 18 Mart saat 12:00’de uygulayacağımızı açıkladığımız kararı kapsam olarak genişletme ve erkene alma yoluna gidiyoruz.

Gelecek olan uçaklardaki tüm yolcular da dahil hem KKTC hem de diğer tüm ülke vatandaşları (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil) bundan böyle belirlenen gözlem merkezlerinde 14 gün karantina altına alınacaklar”.