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"Artık Londra-Ercan uçuşlarında yolcular İstanbul’da uçaktan indirilmeyecek"

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, İngiliz havacılık yetkililerinin Ercan'dan Londra'ya olan Pegasus uçuşlarında başlattıkları ikinci bir güvenlik kontrolü için İstanbul'da yolcuları uçaktan indirme uygulamasının yapılmayacağını açıkladı

"Artık Londra-Ercan uçuşlarında yolcular İstanbul’da uçaktan indirilmeyecek"
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Pegasus Hava Yolları’nın Londra-Ercan uçuşlarında yolcuların İstanbul’da uçaktan indirilerek güvenlik kontrolünden geçirilmesi işlemlerinin artık yapılmayacağını açıkladı.
Özersay, yolcuların uçaktan indirilmesi uygulamasının Ercan-Londra seferlerinde de kalkması için de ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, İngiliz havacılık yetkililerinin Ercan'dan Londra'ya olan Pegasus uçuşlarında başlattıkları ikinci bir güvenlik kontrolü için İstanbul'da yolcuları uçaktan indirme uygulamasının neden olduğu ciddi bir sıkıntı bulunduğunu; buna ek olarak Pegasus'un Londra'dan Ercan'a uçuşlarında da aynı uygulamanın yapılıyor olmasının bir başka mağduriyet yarattığını anlattı.
Özersay, Londra’da yaşayan vatandaşlara hükümet adına verdiği söz gereği dün Pegasus Hava Yolları yetkilileriyle görüştüğünü ve bu konuda birkaç gün içinde olumlu gelişme yaşanacağını duyurdu.
Buna göre, artık en azından Londra'dan Ercan'a uçuşlarda uçaktan indirme ve güvenlik kontrolünden geçirme işleminin yapılmayacağını açıklayan Özersay, Türkiye Cumhuriyeti ve Pegasus yetkililerine teşekkür etti.
Özersay, “Şimdi sıra Ercan'dan Londra'ya olan uçuşlarda İngiliz hükümeti tarafından talep edilen bu anlamsız uygulamayı kaldırmak için atacağımız adımlara geldi. Onun için de Londra'ya yaptığım son ziyarette oradaki vatandaşlarımıza verdiğimiz sözün gereği olarak elimizden geleni yapacağız” ifadelerini de paylaştı.

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