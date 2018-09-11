“Türkiye’den yemi çok daha uygun fiyata getirebileceğiz. Artık kimse yem fiyatları konusunda ülkede at oynatamayacak” dedi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yem ithalatının serbest kalmasının üretici açısından çok önemli olduğunu kaydederek, “Türkiye’den yemi çok daha uygun fiyata getirebileceğiz. Artık kimse yem fiyatları konusunda ülkede at oynatamayacak” dedi.

Hükümetle görüşmelerinin zorlu geçtiğini kaydeden Birlik Başkanı, “Süt fiyatları konusunda uzlaştık ama büyük tartışmalarımız oldu. Geldiğimiz aşamada haklarımızı yüzde yüz aldık mı? Almadık… Eyleme ara veriyoruz, eylemi bitirmiyoruz. Taleplerimizi her gün ortaya koyacağız…” şeklinde konuştu.

Hükümetle uzlaşan ve yarın protokol imzalayacak olan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde yaklaşık 12 saat bekleyen üreticilere açıklama yaptı.

Birlik yönetimi adına konuşma yapan Başkan Mustafa Naimoğulları, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sütü fiyatlarında iyileştirme olduğunu kaydederek, “Kriz devam ederse bu süt fiyatı bizi memnun edecek mi, kriz nereye gidecek… Bunları bilemiyoruz” dedi.

Arpa konusunda bir açılım olmadığını da belirten Birlik Başkanı, “Arpa konusunda ısrar ettik. Uzlaşamadık. Fiyat 1.80 değil de 1.65 olsa ne olacaktı? Bizim istediğimiz yem ithalinin serbest kalmasıydı… Bunu sağladık. Türkiye’den yemi çok daha uygun fiyata getirebileceğiz. Artık kimse yem fiyatları konusunda bu ülkede at oynatamayacak. Yemin içinde zaten arpa da var. Kooperatif olarak iki tane süt tankerimiz var gerekirse birini satıp sermaye yapacağız ve ülkeye yem getireceğiz… Bugünkü yem fiyatları kabul edilebilir değildir. Ben, bir denge unsuru oluşturabileceğimize inanırım” açıklamasında bulundu.

Mustafa Naimoğulları, hükümetten kaba otu desteklemesi talepleri olduğunu anımsattı.

Açıklanan kararların 31 Aralık’a kadar geçerli olacağını kaydeden Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naimoğulları, 2019 bütçesi hazırlanırken süt ve hayvan desteğinin günün koşullarına göre düzenlenmesi taleplerini de gündeme getireceklerini söyledi.

Naimoğulları’nın sözü zaman zaman üretici tarafından kesildi. Birlik Başkanı, üreticilerin sorularını yanıtladıktan sonra 6 gündür Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde ve etrafında duran traktörler buradan çekildi; üreticiler Lefkoşa’yı terk etti.