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Arter’den kadınlara kitap hediyesi

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Arter’den kadınlara kitap hediyesi
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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 10. Mormenekşe Enginar Festivali’ne katılmak için ülkeye gelen Şile Kadınlar Derneği’ni kabul etti.
Belediyenin de destek verdiği Mormenekşe Enginar Festivali’ne katılacak grubun ziyaretine Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı da eşlik etti. 
Ziyarette, Şile Kadınlar Derneği Başkanı Esin Tonbul, Belediye Başkanı İsmail Arter’e yöresel ürünler takdim ederken, Arter de tüm dernek üyelerine Kıbrıs’la ilgili kitaplar hediye etti.
Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, iki yıl önce başlattıkları gönül bağını daha da pekiştirdiklerini belirterek, bu etkinliklerin aratarak devam etmesini temenni etti. 
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Şile Kadınlar Derneği’nin Gazimağusa’yı ve belediyeyi ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu belirterek, sosyal içerikli etkinliklerle ilgili istişare yaptıkları Kaymakam Dürdane Acı’ya da katkıları için teşekkür etti. 
Şile Kadınlar Derneği Başkanı Esin Tonbul da Gazimağusa Kaymakamı’nı, Başkan İsmail Arter’i ve muhtarları Şile’ye davet etti. 

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