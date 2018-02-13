Arter, İsmet İnönü Bulvarı’nda incelemelerde bulundu. 

Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter, belediyenin çalışma yürüttüğü Salamis Yolu olarak bilinen İsmet İnönü Bulvarı’nda bu sabah incelemelerde bulundu.



Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi ile çağdaş standartlara ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.



Açıklamada, Fazıl Polat Paşa Cami ile DAÜ arasındaki bölgede devam eden ilk etap çalışmaların, kendi içinde de etaplara ayrıldığı, kaldırım, asfalt ve aydınlatmanın tamamen bitirilerek ilerlenmesi ve işyerlerinin çalışmalardan en az düzeyde etkilenmesinin hedeflendiği kaydedildi.



DAÜ noktasında altyapının yoğun olmasının çalışma hızını olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada, projenin Nisan 2018’de MGA Tesisi önüne kadar ilerlemesinin hedeflendiği ifade edildi.



İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi, aydınlatma sistemi, elektrik ve telefon hatlarının yer altına alınması, engelli bireylerin kullanabileceği şekilde kaldırım yenilenmesi, bisiklet yolları, cep otoparklar, peyzaj düzenlemesi , güzergahın çok hareketli olması sebebiyle oluşan yoğun trafik akışının düzenlenmesini içeriyor.



Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin finanse ettiği ve 3 milyon 412 bin 298 TL maliyetle hayata geçirilecek projenin çalışmaları, yüklenici firma Uçanok Emlak ve İnşaat Şirketi tarafından yürütülüyor.



ARTER: “PROJE PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Salamis Yolu olarak bilinen İsmet İnönü Bulvarı’nın en hareketli ve en yoğun olan bölgesi olan DAÜ ile Sakarya çemberi arasındaki kısmının yapılmakta olduğunu bu güzergahı da kendi içinde etaplara böldüklerini belirtti.



Arter, tamamlanmış olan küçük etapların aydınlatması, kaldırımları ve yoluyla tamamen bitirileceğini, yolun tamamını şantiyeye çevirip sıkıntıya neden olmak istemediklerini kaydetti.



Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, projenin planlandığı şekilde devam ettiğini, altyapı ile ilgili sıkıntıların aşıldıktan sonra, kaldırım ve yol yapımının hızlı bir şekilde ilerleyeceğini söyleyerek, işyerlerinin hassasiyetlerini de düşünerek hareket ettiklerini ifade etti.