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Armar'da tüm ekip negatif çıktı: "Biz hazırız"

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Armar Group’un çalışanlarına bugün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı. Armar Group Direktörü Murat Arar, "Biz hazırız" mesajı verdi

Armar'da tüm ekip negatif çıktı: "Biz hazırız"

Ülkemizin önde gelen şirketlerinden Armar Group’un çalışanlarına bugün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı.

Hem kendi personelini hem de müşterilerin sağlığını korumak için yarın iş başı yapmadan önce tüm ekibe COVID-19 test yaptıran Armar Group, halka olan sorumluluğunu da bir kez daha göstererek takdir topladı.

Armar Group Direktörü Murat Arar, test sonuçlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Arar, “Haber geldi. Bugün yapılan tüm test sonuçları negatif. biz hazırız” açıklamasını yaptı.

Murat Arar’ın açıklaması şöyle:

03.05.2020 tarihi itibarı ile personellerimizi COVİD 19 hızlı test yaptırdık. Magusa Devlet hastahanesi Başhekimi Sn. Mustafa Kalfaoğlu’na ve Sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz. Bizler bu testi yapma sebebimiz.
1. Halka olan sorumluluğumuz.
2. Personelimize olan sorumluluğumuz.
3. Tabi ki Müşterilerimize olan sorumluluğumuz.
Sonucu bekliyoruz.
Biz ARMAR GROUP olarak görevimizi yaptık.
BİZ HAZIRIZ....

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