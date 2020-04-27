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Arkın Group'tan örnek davranış

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Arkın Group, devletten maddi destek alamayan şirket çalışanlarına 1500 TL’lik desteği şirket olarak yapma kararı aldı. Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, çalışanlarını hiç yalnız bırakmadıklarını, ilerleyen belirsiz süreçte de yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı

Arkın Group'tan örnek davranış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın ile görüştü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 Salgını nedeniyle Arkın Group  olarak  çalışanlarına karşı sorumluluklarını ve desteklerini  sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden  Grup Başkanı Erbil Arkın,  çalışanlarını 13 Mart tarihinden itibaren yalnız bırakmadıklarını, ilerleyen belirsiz süreçte de yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Hükümetin  bazı sektörlerde çalışanlara 1500 TL maddi destek verme kararı aldığını, Arkın Group  bünyesinde bulunan bazı kurumların bu desteğin  kapsamı dışında kaldığını dile getiren Erbil Arkın,  Arkın Group olarak devletten  maddi destek alamayan şirket ve kurum çalışanlarına  1500 TL’lik desteği şirket olarak yapma kararı aldıklarını kaydetti.

Bu yardımın Hükümet ile  desteğiyle eş zamanlı yapılacağını açıklayan Arkın,  Group bünyesindeki  bekar çalışanlara 2000 TL, evli çalışanlara 2500 TL, dul  ile evli olan çocuklu çalışanlara 3000 TL maddi destek verileceğini belirtti.

Sınırlı nakit kaynaklarının Mayıs  sonuna kadar yetebileceğini Bakan Sucuoğlu ile paylaşan Arkın, krizin  Mayıs sonrasında devam etmesi ve şirketlerinin faaliyete geçemeyip gelir getirememesi durumunda mevcut durumun Mayıs ayı sonunda  yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Covid 19 salgını dolayısıyla yaşanan  kriz nedeniyle, şirketlerin faaliyete başlayacağında  gelirlerinin kriz öncesine  göre ciddi şekilde düşeceğine dikkat çeken Arkın,  Arkın Grup olarak  mevcut kadrolarında ve çalışma saatlerinde ciddi bir kısıtlamayla  yeniden faaliyete girme beklentisi içinde olduklarını ,  yaşanan bu zorlu süreçte  ailelerinin yanına dönmek isteyen  çalışanlarına da  yardımcı olmaya  çalışarak tedbirli davranmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr Faiz Sucuoğlu da  Bakanlığı tarafından yapılan yapılan tüm açılımların işverenleri ve çalışanları desteklemek yönünde olduğunu ifade etti. Sucuoğlu, bazı işverenlerin  çalışanlarına maaşını tam olarak verirken bazılarının çalışanına sahip çıkmadığını  anımsatarak,  kriz döneminde   çalışanlarına destek çıkan Arkın Group’a sorumlu davranışından dolayı  teşekkür etti ve kurumun diğer işletmelere de örnek olmasını diledi.

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