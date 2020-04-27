Arkın Group'tan örnek davranış

Arkın Group, devletten maddi destek alamayan şirket çalışanlarına 1500 TL’lik desteği şirket olarak yapma kararı aldı. Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, çalışanlarını hiç yalnız bırakmadıklarını, ilerleyen belirsiz süreçte de yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın ile görüştü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 Salgını nedeniyle Arkın Group olarak çalışanlarına karşı sorumluluklarını ve desteklerini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden Grup Başkanı Erbil Arkın, çalışanlarını 13 Mart tarihinden itibaren yalnız bırakmadıklarını, ilerleyen belirsiz süreçte de yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Hükümetin bazı sektörlerde çalışanlara 1500 TL maddi destek verme kararı aldığını, Arkın Group bünyesinde bulunan bazı kurumların bu desteğin kapsamı dışında kaldığını dile getiren Erbil Arkın, Arkın Group olarak devletten maddi destek alamayan şirket ve kurum çalışanlarına 1500 TL’lik desteği şirket olarak yapma kararı aldıklarını kaydetti.

Bu yardımın Hükümet ile desteğiyle eş zamanlı yapılacağını açıklayan Arkın, Group bünyesindeki bekar çalışanlara 2000 TL, evli çalışanlara 2500 TL, dul ile evli olan çocuklu çalışanlara 3000 TL maddi destek verileceğini belirtti.

Sınırlı nakit kaynaklarının Mayıs sonuna kadar yetebileceğini Bakan Sucuoğlu ile paylaşan Arkın, krizin Mayıs sonrasında devam etmesi ve şirketlerinin faaliyete geçemeyip gelir getirememesi durumunda mevcut durumun Mayıs ayı sonunda yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Covid 19 salgını dolayısıyla yaşanan kriz nedeniyle, şirketlerin faaliyete başlayacağında gelirlerinin kriz öncesine göre ciddi şekilde düşeceğine dikkat çeken Arkın, Arkın Grup olarak mevcut kadrolarında ve çalışma saatlerinde ciddi bir kısıtlamayla yeniden faaliyete girme beklentisi içinde olduklarını , yaşanan bu zorlu süreçte ailelerinin yanına dönmek isteyen çalışanlarına da yardımcı olmaya çalışarak tedbirli davranmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr Faiz Sucuoğlu da Bakanlığı tarafından yapılan yapılan tüm açılımların işverenleri ve çalışanları desteklemek yönünde olduğunu ifade etti. Sucuoğlu, bazı işverenlerin çalışanlarına maaşını tam olarak verirken bazılarının çalışanına sahip çıkmadığını anımsatarak, kriz döneminde çalışanlarına destek çıkan Arkın Group’a sorumlu davranışından dolayı teşekkür etti ve kurumun diğer işletmelere de örnek olmasını diledi.