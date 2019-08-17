 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
2 0
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
7 0
 
Yenicami'den, Çağdaş vetosu
Yenicami'den, Çağdaş vetosu
132 0
Yanan ütü tabanı nasıl temizlenir?
Yanan ütü tabanı nasıl temizlenir?
34 0
Üretici çekirgelerden el aman çekiyor
Üretici çekirgelerden el aman çekiyor
26 0
İmamoğlu, Leymosun derbisini izlemek istiyor
İmamoğlu, Leymosun derbisini izlemek istiyor
107 0
85 0
banner82

Arıtılmış suyun tarımsal amaçlı kullanımı önemli

banner27

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz kış döneminin yağış açısından bereketli geçtiğini ancak yağış açısından bereketli olmayacak yılların da yaşanacağını ve bu nedenle arıtılmış suyun kullanımının büyük önem taşıdığını belirtti

Arıtılmış suyun tarımsal amaçlı kullanımı önemli
banner267

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi’nden elde edilen arıtılmış suyun, tarımsal amaçlı kullanımının büyük önem taşıdığını söyledi.

Bakan Oğuz, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Hayvan Refahı Yasası’nın uygulanmasıyla ilgili görüş alış verişinde bulunularak, önümüzdeki hafta konuyla ilgili paydaşlarla birlikte toplantı düzenlenmesine karar verildi.

Oğuz, Güzelyurt Belediyesi bünyesinde inşası süren Hayvan Rehabiltasyon Merkezi ve  Yayla köyündeki Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi’ni de  ziyaret etti. Bakan Oğuz, Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi ve gölet alanı hakkında bilgi aldı.

Bakan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, kış döneminin yağış açısından bereketli geçtiğini ancak yağış açısından bereketli olmayacak yılların da yaşanacağını ve bu nedenle arıtılmış suyun kullanımının büyük önem taşıdığını belirtti.

Güzelyurt’un su akiferi üzerinde olduğunu ve bu akiferin korunması amacıyla kanalizasyon şebekesi kurulduğunu ifade eden Bakan Oğuz, Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi’nin önemini vurguladı ve ülke açısından örnek bir proje olduğuna dikkat çekti. Bakan Oğuz, ülkede benzer projelerin artması gerektiğini de sözlerine ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.