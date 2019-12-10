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Arif Hasan Tahsin anılacak

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KTÖS, Kıbrıs Türk Toplumunun varoluş mücadelesinin önde gelen isimlerinden Arif Hasan Tahsin’i, ölümünün 7. Yıl dönümünde etkinliklerle anıyor.

Arif Hasan Tahsin anılacak

12 Aralık Perşembe akşam saat 19:00’da KTÖS’te gerçekleştirilecek anma etkinliğinde Arif Hoca’nın Kıbrıs sorununa bakışının ve Kıbrıs sorununda gelinen son durumun tartışılacağı panelin yanı sıra, Sol Anahtarı müzik grubu sahne alacak.

Anma etkinliği programı şöyle;

Açılış ve Konuşmalar: Arif Hoca’nın Kıbrıs Sorununa Bakışı, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil; Geçmişten Günümüze Müzakere Süreci, Prof. Dr. Yücel Vural; Görüşme Süreci, Cumhurbaşkanı Sözcüsü Barış Burcu; Resepsiyon; Müzik dinletisi: Sol Anahtarı 

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