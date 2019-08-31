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Arı sokması can aldı

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Bilecik'te bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Arı sokması can aldı
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Bilecik’in Göpazarı ilçesinde, evinin bahçesinde oturduğu sırada  arı sokan İbrahim Küçük (62), yaşamını yitirdi.
Gölpazarı ilçesinde oturan İbrahim Küçük, önceki akşam arkadaşlarıyla kahvede oturduktan sonra eve gitti. Arılara karşı alerjisi olduğu öğrenilen Küçük’ü, evinin bahçesinde yüzünden arı soktu.

Yanındaki arkadaşının aracıyla hastaneye götürülen Küçük, komaya girdi. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen İbrahim Küçük, hayatını kaybetti.

İbrahim Küçük’ün ilçede esnaf olan arkadaşı Arslan Altındiş, akşam birlikte oturdukları arkadaşının ölüm haberini alınca çok üzüldüğünü belirterek, “Akşam oturduk beraber çay içtik. Sabah ölüm haberini alınca çok üzüldük. Arılara karşı alerjisi vardı, arı sokmasından hayatını kaybetti.” dedi.

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