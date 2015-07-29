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Arda Erkan'ın ölümünün ardından tutuklanan üç zanlı teminatla serbest kaldı

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Arda Erkan’ın ölümünün ardından uyuşturucu madde suçlarından tutuklanan üç zanlı teminatla serbest kaldı   Evrim KAMALI Lefkoşa’da 7 Temmuz tarihinde yaşamını yitiren Arda Erkan’ın...

Arda Erkan'ın ölümünün ardından tutuklanan üç zanlı teminatla serbest kaldı
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Arda Erkan’ın ölümünün ardından uyuşturucu madde suçlarından tutuklanan üç zanlı teminatla serbest kaldı

 

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 7 Temmuz tarihinde yaşamını yitiren Arda Erkan’ın ölümünün ardından uyuşturucu madde suçlarından tutuklanan beş zanlıdan 17 yaşındaki S.K ile Şakircan Özselmanoğlu ve Doğuş Erzem dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

 

Mahkeme Zanlı S.K’nin yaşının küçük olması neticesinde Yargıç Gökhan Asafoğulları mahkeme oturumunu kapalı yaptı. Haklarında 7 Temmuz tarihinde meydana gelen kanunsuz extacy ve sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde  alma, verme ve tasarruf suçlarından başlatılan soruşturması tamamlanan zanlılar teminata bağlandı. Zanlılar ilerde görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışları yasaklandı, haftada bir gün ispat-i vücut etmesi ve KKTC vatandaşı 1 kefilin 100 bin TL değerinde  kefalet senedi imzalaması koşulu ile teminata bağlandı.

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