Arda Erkan'ın ölümünden sonra başlatılan soruşturma neticesinde bonzaiciler cezaevine gitti

Arda Erkan’ın ölümünden sonra başlatılan soruşturma neticesinde tutuklanan Mustafa Kavaz 40 gün süre ile cezaevine gönderilirken, Metin Özdoygun ile Erol Tayfur ise kefil bulamamaları nedeniyle cezaevine...

Arda Erkan’ın ölümünden sonra başlatılan soruşturma neticesinde tutuklanan Mustafa Kavaz 40 gün süre ile cezaevine gönderilirken, Metin Özdoygun ile Erol Tayfur ise kefil bulamamaları nedeniyle cezaevine gitti

Evrim KAMALI

Uzun süredir toplumda merakla takip edilen Arda Erkan’ın ölümünden sonra başlatılan soruşturma neticesinde ciddi şekilde büyüyen uyuşturucu soruşturması dün sonuçlandı. Zanlılar Mustafa Kavaz, Erol Tayfur ve Metin Özdoygun soruşturma sonucunda teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı önelme müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram, zanlılar Mustafa Kavaz,Erol Tayfur ve Metin Özdoygun hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını zanlı Erol Tayfur’un gönüllü ifade verdiğini ancak davasını kabul etmediğini söyledi. Zanlı Mustafa Kavaz ile zanlı Metin Özdoygun’un gönüllü ifade verdiklerini ve suçlarını kabul ettiklerini kaydeden polis, zanlı Erol Tayfur’un benzer suçlardan sabıkası olduğunu ifade etti. Öte yandan polis, zanlılar tarafından Taşkent ovasına saklanılan 147 paket uyuşturucunun satış amaçlı olduğunu, zanlıların uyuşturucu maddeyi daha sonra satmak için gömdüklerini söyledi. Tüm bu olgular ışığında zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkemede zanlı Erol Tayfur ile Metin Özdoygun’u avukatı temsil ederken zanlı Mustafa Kavaz ise kendi kendisini savundu. Zanlı Kavaz Taşkent ovasında bulunan 150 paket uyuşturucu madde ile ilgili olarak, “Araçları olmadığı için ben onları ovaya götürdüm. Uyuşturucuyu gömeceklerinden haberim yoktu” iddiasında bulundu.

Zanlı Tayfur’un avukatı eşini tanık kürsüsüne çıkardı. Zanlının eşi diyaliz hastası olduğu için çalışamadığını, devletten aylık bin lira gibi bir ücret aldığını, bir çocukları olduğunu, eşi olan zanlı Tayfur’unda uzun bir süredir çalışmadığını ve ailelerinden maddi destek alamadıklarını ifade ederek, eşi olan zanlının tutuklu yargılanması halinde perişan olacaklarını söyledi.

Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Meltem Dündar davaları görüşülünceye değin zanlı Mustafa Kavaz’ın 40 gün süre ile cezaevine gönderilmesine, Metin Özdoygun’un iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, zanlı Tayfur’un ise 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi. Ancak kefil bulamayan zanlılar cezaevine gönderildi.