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Arda Erkan kabri başında anılacak

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Arda Erkan, ölümünün üçüncü yılında Lefkoşa kabristanlığındaki mezarı başında anılacak. Anma töreni 7 Temmuz Cumartesi saat 18.30’da gerçekleşecek.

Arda Erkan kabri başında anılacak
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Babası Mustafa Erkan Arda’nın anma töreniyle ilgili açıklamasında, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son dönemde ivme kazanan bir süreç olduğunu ve bu sürece en büyük katkının da Arda’nın ölümünden sonra hayat bulduğunu belirtti.

Erkan, Arda’nın uyuşturucu tacirlerinin tuzağına düşürüldüğünü belirterek, ölümünden sonra Arda’yı sevenler, ailesi ve uyuşturucuyla mücadele eden örgüt ve kişilerin, Arda’nın ölümü üzerinden uyuşturucuyla mücadelede topluma yol gösterici bir misyon oluşturma yoluna gittiklerini vurguladı.

Erkan, “7 Temmuz’daki anma da uyuşturucuya karşı kenetlenme ve gücümüzü ortaya koyarak gençlerimizi uyuşturucu tacirlerinin elinden kurtarma yolunda bir adım olması dileğiyle gerçekleştiriliyor” dedi.

Anma törenine Arda’nın tüm dost, arkadaş ve sevenleri davet edildi.         

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