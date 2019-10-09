Arçelik öncü çalışmalar gerçekleştiriyor

Arçelik’in KKTC’de müşteri deneyimini ön planda tutan yeni nesil mağazacılık dönüşümünü yansıttığı 15. mağazasını ziyaret eden Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Ebiçlioğlu, “Yeni nesil mağazalarımızı müşterilerimizin alışveriş yaparken keyif alacağı yaşam alanlarına çeviriyoruz” dedi

Arçelik’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yeni nesil mağazacılık anlayışıyla KKTC distribütörü “Ram Trading Ltd” ile açtığı 15. mağazasını Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, Arçelik Satış Direktörü Oğuzkan Şatıroğlu ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ziyaret etti.

Tanıtım etkinliğinde konuşan Fatih Kemal Ebiçlioğlu, dünyanın hızlı bir teknolojik dönüşümden geçtiğini belirterek “Koç Topluluğu olarak 2016 yılında başlattığımız geniş kapsamlı Dijital Dönüşüm programıyla Türkiye’de ve KKTC’de dönüşüme liderlik etmeyi ve ülkenin geleceğine değer katmayı hedefliyoruz. Topluluğumuzun dijital dönüşüm yolculuğunda Arçelik önemli yatırımlar yaparak öncü çalışmalar gerçekleştiriyor. Perakende sektöründeki dijital dönüşüme de liderlik eden Arçelik, özel olarak tasarlanmış yeni konsepti ile dünya trendlerini mağazalarına taşıyarak müşterilerine benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Yeni nesil mağazalarımızı müşterilerimizin alışveriş yaparken keyif alacağı yaşam alanlarına çeviriyoruz” dedi.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ise beyaz eşya ve tüketici elektroniğinde Türkiye’nin en büyük perakende gücüne sahip olduklarını söyleyerek şunları kaydetti:

“64 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen beyaz eşya markası olarak tüketicimizi ilkler ve enlerle tanıştırıyoruz. Yeni konsept mağazalarımızı tüketicilerimiz çok sevdi. Arçelik mağazalarında müşterilerimiz yemek pişiriyor, oyun oynuyor, kahvelerini yudumluyor. Ürünlerle ilgili bilgilere hızla ulaşmayı sağlayan dijital ekranlarla donatılan mağazalarımızda, Arçelik ürünlerinin yanında, cep telefonu, tablet, dijital oyuncaklar gibi en yenilikçi elektronik ürünler de bulunuyor” dedi.