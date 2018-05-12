Arazi yangını korkuttu

Mağusa’nın Maraş bölgesinde boş arazi içerisindeki kuru otlar yandı

Mağusa’nın Maraş Bölgesi, Anadolu Mahallesi’nde boş arazi içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangında boş arazi içerisindeki kuru otlar yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.