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Aracı kim kullanıyordu?

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Aracı kim kullanıyordu?
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Gemikonağı’nda tartıştıkları Kadir Geylani Güven’e arabayla kasten çarpıp, öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanan Hasan Kani ile Mehmet Dağlıoğlu, tutuklandı.

Dağlıoğlu, arabayı kendisinin kullandığını söyledi ancak görgü tanıkları, aracın Kani’nin yönetiminde olduğunu iddia etti. Hatta kamera kayıtları da aracı Hasan Kani’nin kullandığını gösterdi.

Yoğun bakımda tedavi gören Kadir Geylani Güven’in yakınları Diyarbakır’dan KKTC’ye gelerek olayı yakından takip ediyor.

Ayağı kesilmesi beklenen Kadir Geylani Güven için soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

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