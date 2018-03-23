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Araç Muayene Tüzüğü AB yasalarına uyumlaştırılacak

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Araç Muayene Tüzüğü AB yasalarına uyumlaştırılacak
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Avrupa Birliği (AB) uyum yasaları kapsamında gerçekleştirilen Araç Muayene Tüzüğü çalışmalarıyla ilgili olarak KKTC’de bulunan AB uzman heyetini kabul etti.
Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Atakan 19 Mart’tan beri KKTC’de bulunan heyetten çalışmalar hakkında bilgi aldı ve atılacak adımlarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
Toplantıda, KKTC Araç Muayene Tüzüğü’nünA AB yasalarına uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında, KKTC’de araç muayene, yol kenarı muayene, egzoz emisyon ölçümleri ve polis denetimleri konularında ön bir araştırma yaparak, durum hakkında geniş bir rapor hazırlayan AB uzmanları, hazırladıkları raporu Bakan Atakan’a sundu.
Toplantıda ayrıca, rapor doğrultusunda izlenecek takvim de konuşuldu.

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