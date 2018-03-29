Araç muayene işlemlerine uluslararası standartlar

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi (ICAS) yetkilileri ile araç muayeneleri konusunu ele aldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) KKTC Temsilcisi Ahmet Kızıltan’ın da katıldığı toplantıda, ICAS yetkilileri tarafından Bakan Atakan’a, özel sektör alanında araç muayene işlemlerinin nasıl yürütüldüğü ve KKTC’de araç muayene işlemlerinin uluslararası standartlarda nasıl yapılması gerektiğine ilişkin sunum yapıldı.



KKTC’de araçlara yönelik geliştirme çalışmalarını devam ettirdiklerini anlatan Bakan Atakan, Kamu Güvenlik Yönetim Sistemi ile araçların tanımının ve araçların yol güvenliğinin daha verimli bir biçimde denetlenmesinin sağlanacağını, bu çerçevede AB standartlarında araç muayene sisteminin de geliştirilmesinin hedefleri arasında olduğunu kaydetti.