Araç Kayıt’ta yeni bina kaosu

KTHY binasına taşınan Araç Kayıt Dairesi'nin yeni merkezindeki ilk günü vatandaşlar için kabusa dönüştü. Personel eksikliği ve dairenin pazartesi günü hizmet vermemesinden dolayı binada yığılma yaşandı, sinirler gerildi. KTHY’nin tabelalarının bina üzerinden kaldırılmaması da dikkat çekti

Murat ASLAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği, Lefkoşa’daki eski KTHY rezervasyon binasına taşındı ve dün itibarıyla orada hizmet vermeye başladı.

Ancak devlet maliyesine en çok ve en sıcak paranın düştüğü Araç Kayıt Dairesi'nin yeni merkezi, ilk gün vatandaşlar için adeta kabusa dönüştü.

Yeterli personel olmaması ve dairenin pazartesi günü hizmet vermemesinden dolayı binada dün yığılma yaşandı.

Sabah erken saatlerden itibaren gerek seyrüsefer ruhsatlarını ödemek, gerekse araç kayıtlarını yaptırmak için daireye giden vatandaşlar, saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

Kaosun yaşandığı dairede yaşananları rezillik olarak değerlendiren vatandaşların bir kısmı işlemlerini yaptırmadan daireden öfkeli şekilde ayrıldı.

Vatandaşlar, "Paramız ile rezil oluyoruz" diyerek tepki gösterdi.

KTHY TABELALARI KALDIRILMADI

Öte yandan 2010 yılında iflas kararı alınarak tasfiye edilen KTHY’nin tabelalarının bina üzerinden kaldırılmaması dikkat çekti.

Bina duvarına küçük tabela içerisine yazılan “Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği” yazısı, binanın üst bölümünde yer alan büyük ve turuncu renkteki KTHY tabelaları altında neredeyse gözükmedi.

Vatandaşlar da KTHY tabelalarının aradan 10 yıl geçmesine rağmen neden kaldırılmadığına anlam veremedi.

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı dairenin yeni binasının yapımı tamamlanana kadar eski KTHY rezervasyon binasında halka hizmet vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Açıklamada, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nde oluşan yoğunluğun giderilmesi ve vatandaşa daha iyi hizmet sunabilme adına seyrüsefer harçlarının internet üzerinden ödenmesini sağlayacak olan sistemin 2018’in sonuna doğru devreye girmesinin hedeflendiği de kaydedildi.

Açıklamada, Eylül 2018 başı itibarıyla araç kayıt, muayene ve ruhsatlandırma konularında bilgi almak isteyen vatandaşların, “1300”ü tuşlayarak “Alo Araç Kayıt Destek Hattı”ndan yararlanabilecekleri belirtildi.

Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nin tüm personeli ve teknik imkânlarıyla, halka en iyi hizmeti vermek için gerekli çabayı göstermeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, Kurban Bayramı tatili nedeniyle işlem yapılamamasından dolayı dün baş gösteren yoğunluk ve yaşanılan aksaklıklar nedeniyle halktan özür dilendi; gerekli anlayışı gösterdikleri için de teşekkür edildi.