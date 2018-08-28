Araç kayıtta yeni bina kabusu

Devlet maliyesine en çok ve en sıcak paranın düştüğü Araç Kayıt Dairesi'nin bugün taşındığı Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY)'na ait yeni merkezinde ilk gün vatandaşlar için adeta kabusa dönüştü.

Sabah erken saatlerden itibaren gerek seyrüsefer ruhsatlarını ödemek, gerekse araç kayıtlarını yaptırmak için daireye giden vatandaşlar, saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalırlarken, "Paramız ile rezil oluyoruz." ifadelerini kullandılar.

Kaosun yaşandığı dairede yaşananları rezillik olarak değerlendiren vatandaşların bir kısmı işlemlerini yaptırmadan daireden sinirli şekilde ayrıldılar.

Çalışanların özverili çalışmalarına rağmen yeterli personel olmaması ve dün hizmet vermemesinden dolayı sıkışıklığın yaşandığı bildirildi.