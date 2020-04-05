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Araç Kayıt ve Posta Daireleri açılmıyor

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Araç Kayıt ve Posta Daireleri açılmıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi ile Posta Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa Merkez ve 6 ilçedeki şubelerinde yarın verilmeye başlanacağı açıklanan hizmetlerin, daha ileriki bir tarihte başlayacağını duyurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi ile Posta Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa Merkez ve 6 ilçedeki şubeleri gerekli sağlık güvenlik önlemleri alınarak ve bulaş riski en alt seviyeye indirilerek sadece belirli alanlarda gecikmeleri gidermek amacı ile sınırlı hizmet verme planlaması yapılmıştı. Ancak uzmanlar gözleminde sürdürülen sağlık güvenlik tedbirleri yetişmediğinden 6 Nisan 2020 tarihinde kısıtlı hizmet vereceği duyurulan birimlerimiz hizmete açılmayacaktır. Gerekli önlemlerin tamamlanıp uzmanların onayı sonrası hizmet tarihi yeniden duyurulacaktır."

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