Araç Kayıt Dairesi'ndeki yoğunluğa önlem

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bugün Araç Kayıt Dairesi önünde kısa süreliğine oluşan yoğunluğa müdahale ettiklerini ve hafiflettiklerini açıkladı. Atakan, halkı koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere kendi tedbirlerini ekleyerek uymalarını istedi.

Atakan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, daire önündeki çok kısa süreli yoğunluğun giderilmesiyle gün boyunca olması gereken yoğunluk seviyesinin korunduğunu bildirdi.

Yoğunluk oluşmaması ya da yoğunluk oluşması halinde gereken mesafenin korunması için her türlü tedbiri önceden aldıklarını kaydeden Tolga Atakan, "Biz her türlü tedbiri vatandaşlarımızı korumak için alırken, bir konuda çaresiz kalabiliyoruz. O da insanın kendi kendini korumaya özen göstermemesi halidir. Kendi başarı hikayesini yazan bizlerin hiç bir acı hadiseye neden olmayacak şekilde tedbirli olması bu hikayenin sonunun iyi yazılması için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Atakan, halktan, aldıkları tedbirlere kendi tedbirlerini ekleyerek onları daha da anlamlı kılmalarını istedi.

"ONLINE İŞLEM MÜMKÜN... 6 OCAK'TAN BU YANA 10 BİN 42 ONLINE İŞLEM YAPILDI"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Araç Kayıt Dairesi'ndeki işlemlerin online yapılmasının mümkün olduğunu da hatırlatarak, 6 bin 2992'u son 10 gün de olmak üzere 6 Ocak'tan bu yana toplam 10 bin 42 kişinin online işlem gerçekleştirdiğini açıkladı.

Atakan, online işlemler konusunda yardım talep eden herkese canlı destek imkanı da sağlandığını bildirdi ve bu konudaki şikayetlerin de tamamına yanıt verildiğini kaydetti.