Araç Kayıt Dairesi'nde izdiham

Araç Kayıt Dairesi'nde vatandaşlar dün sabah işlemlerini yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu

Ülkemizde normale dönüş için pazartesiden itibaren gerek özel sektörde gerekse kamuda yapılmaya başlanan mesai kapsamında açılan Araç Kayıt Dairesi'nde dün sabah saatlerinde arbede yaşandığı bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığı’nın koronavirüse karşı kısmi olarak açmaya karar verdiği araç kayıt dairesinde dün sabah saatlerinde vatandaşlar işlemlerini yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Erken saatlerde Lefkoşa Araç Kayıt Dairesine giden vatandaşları dairenin geç açılması adeta çıldırttı.

Araç Kayıt Dairesi önünde bu duruma sinirlenen vatandaşlar tepki gösterince arbede çıktı.

Olayların büyümesi üzerine 9.30 gibi araç kayıt Dairesi işlem yapmayı durdurdu.

İşlemlerini yapılmayan vatandaşlar elleri boş döndü. Vatandaşlar hükümetin aldığı kararları ne kadar iyi becerdiği konusunda en kötü örneği olduğunu “Biz vergim ödemeye geldiğimize rağmen Yapılan bu tavırları hiç takip ediyoruz. Bu şartlarda bu işlemler yapılması ne kadar doğru” diyerek sitem etti.