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Araç, evin duvarına çarptı

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Mağusa’da alkollü araç sürücüsü, bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra takla attı

Araç, evin duvarına çarptı

Mağusa’da alkollü araç sürücüsü kaza yaptı, bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra araç tavanı üzerinde durabildi.

Kaza bugün sabahın erken saatlerinde 00:30’da meydana geldi.

JH 866 plakalı salon araçla %162 miligram alkolle seyreden 21 yaşındaki Doğuş Macit, L.K.’a ait beton bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın hızıyla belediyeye ait tel örgüye de vuran araç tavanı üzerinde sürüklendikten sonra durabildi. Polis Basın Subaylığı, sürücünün hafif yaralandığını ve yanında yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Mustafa Sağır’ın Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ifade etti.

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