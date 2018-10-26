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Ara bölgeye koruma çalışması gündemde

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LTB Başkanı Harmancı, ara bölgenin korunmasına yönelik çalışmaların kısa zamanda başlayabileceğini belirtti

Ara bölgeye koruma çalışması gündemde
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü’nün düzenlemiş olduğu “En Büyük Tehlike Altındaki 7 Kültür Varlığı Programı”nın 5. Yıl Konferansı’na katıldı. 
Europa Nostra Avrupa’nın farklı bölgelerinde tehlike altında olan tarihi ve kültürel öneme sahip mekânların göz önüne getirilmesi ve söz konusu bu bölgelerin kurtarılması için her yıl “En Büyük Tehlike Altındaki 7 Kültür Varlığı Programı” kapsamında konferans düzenliyor.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı konferansta yaptığı konuşmada, Europa Nostra’nın kültürel miras olan Arabölge’ye sahip çıkmasının önemine vurgu yaparak, Arabölge yanında Surlariçi’nin diğer bölgelerinin, özellikle altyapılarının düzenlenmesi konusunda da önerilerde bulundu. 
Arabölge’ye şu an ulaşılamadığını ancak diğer bölgelerde yapılacak çalışma ile şehre gerekli önemin verilmiş olacağını ifade eden Harmancı, her iki belediyenin yaptığı yoğun çalışmalar bulunduğunu ve bunların bir çözüm yöntemi ile Arabölge’de de uygulanabileceğini dile getirdi. 
Belediyelerin bu konuda hazırlıklarının tam olduğunu ve bir yeşil ışık yakılması ile Arabölge’nin korunmasına yönelik çalışmaların kısa zamanda başlayabileceğini belirten Başkan Harmancı, şu an Arabölge’ye yakın noktalarda başka proje çalışmalarının yapıldığını ve bunun için de sağlanacak olan fonların kullanılmasına yönelik LTB’nin önünün açılmasının gerektiğini sözlerine ekledi.

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