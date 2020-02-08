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Apostolos Andreas, beyaza büründü

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Apostolos Andreas, beyaza büründü

Şiddetli dolu yağışı nedeniyle Zafer Burnu yakınlarında yer alan Apostolos Andreas Manastırı beyaza büründü

Ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava kütlesi Karpaz’da etkili oluyor.

Şiddetli dolu yağışı nedeniyle Zafer Burnu yakınlarında yer alan Apostolos Andreas Manastırı beyaza büründü.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Öte yandan hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi, karla karışık yağmur, fırtına ve don bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin açıkladığı haftalık hava raporuna göre, önceleri “oldukça soğuk ve nemli” olması beklenen hava hafta sonuna doğru “soğuk ve nemli” olacak.

Önceleri 8 - 11 derece seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının haftanın ilerleyen günlerinde 14 - 17 derece dolaylarında olması öngörülüyor..

Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olması beklenen yarın ilk saatlerde dağlık kesimlere karla karışık yağmur yağması öngörülüyor. Pazar ve Pazartesi günleri ise don olayı bekleniyor.

Rüzgar, hafta sonu ve haftanın ilk günleri kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde, diğer günlerde ise orta kuvvette esecek.

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