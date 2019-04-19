Aplıç’tan beş ayda 9 bin geçiş

Aplıç Kapısı’nın açıldığı 12 Kasım 2018’den 17 Nisan’a kadar Güney’den Kuzey’e geçiş yapan Rum sayısı 5 bin 213, diğer uyrukluların geçiş rakamı ise 4 bin 85 oldu

Başbakan Tufan Erhürman, kendileri göreve gelmeden önce Aplıç ve Derinya Kapılarıyla ilgili yapılması gerekenlerin yapılmadığını söyledi. Başbakan Erhürman, ülkenin çok zor bir süreçten geçtiği dönemde, hükümetlerinin geçici önlemlerle de olsa her iki sınır kapısını da eş zamanlı olarak açtığına dikkat çekti.

Başbakan Erhürman, Aplıç Kapısı’ndan açıldığı 12 Kasım 2018 tarihinden 17 Nisan 2019 tarihine kadar geçiş yapan Rum vatandaşlarının sayısının 5 bin 213, KKTC hariç diğer uyrukluların geçiş rakamının ise 4 bin 85 olduğunu söyledi.

Giriş yapan Rum plakalı araçların 2 bin 610, diğer uyrukluların araçlarının ise bin 199 olduğunu belirten Erhürman, bu rakamların yaz aylarının rakamları olmadığını, yaz ayda geçişlerin daha fazla olmasının beklendiğine dikkat çekti.

Aplıç Kapısı’nın açılmasının Lefke yöresine sağladığı ekonomik katkının hangi boyutta olduğunun bu rakamlardan belli olduğunu anlatan Başbakan, Aplıç Kapısı’nın bir barış köprüsü olma yönünde değerinin yanında, bir de ekonomik değeri olduğunu söyledi.