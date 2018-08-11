“Aplıç’ta çalışmalar hızlandırılmalı”

Derinya’nın ardından dün de Aplıç geçit noktasında incelemelerde bulunan CTP milletvekilleri, buradaki çalışmaların da hızlandırılması için çağrıda bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kıbrıs Çalışma Grubu milletvekilleri, dün Aplıç geçit noktasında incelemelerde bulundu.

Çalışma Grubu üyeleri Asım Akansoy, Fikri Toros ve Sıla Usar İncirli’ye Lefke Milletvekili Salahi Şahiner’in de eşlik ettiği ziyarette, askeri yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Hafta başı Derinya geçit noktasını ziyaret eden CTP’li ekip, buradaki çalışmaların da hızlandırılması için çağrıda bulundu.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Asım Akansoy, Derinya ve Aplıç geçit noktalarının açılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti ve Aplıç’ta Kıbrıs Türk tarafının asfalt çalışmasının sınır noktasına kadar tamamlandığını, şu anda 270 metre olan ara bölgenin çalışmasının yapılmakta olduğu gözlemlediklerini belirtti.

Gerekli gözlem ve incelemelerin yapıldığını da ifade eden Akansoy, değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı ve Başbakanla paylaşılacağını söyledi.